Los surfistas defienden en A Coruña su derecho a practicar su deporte incluso en las alertas

Protesta de los surfistas en A Coruña

Con buen humor, desafiando al viento y al temporal, se han reunido cerca de un centenar de personas en la fuente de los surfistas para exigir un acuerdo que les permita practicar su deporte cuando hay alerta, una situación que se produce de manera muy habitual en A Coruña, sobre todo en invierno.

José María de Paz, alias 'Chemita de Paz' abogado y campeón de surf denuncia que hay artículos en la nueva ordenanza de playas que "de facto cercenan" la práctica del surf, sobre todo con las continuas alertas rojas, que afectan al colectivo. Pero también exigen la modificación del protocolo autonómico de la Secretaría Xeral do Deporte que se hizo, denuncian, sin contar con la Federación de Surf.

Diego Martínez, adiestrador profesional niega que surfear durante las alertas ponga en peligro a los servicios de emergencia cuando tienen que rescatar a un deportista. "A hemeroteca nos avala: o índice de rescate a surfistas en Galicia é prácticamente nulo". Por el contrario, los surfistas muchas veces rescatan a bañistas cuando no es temporada de baño y no hay socorristas. "Non somos o enemigo. Simplemente pedimos que se nos escoite", declara.

Deporte de riesgo

Para ellos, prohibir el surf durante los temporales es tanto como dar la espalda al mar a una actividad que tiene 50 años de historia en la ciudad. "Non só somos surfistas. Tamén hai adestradores, técnicos, cativos, colexios, familias..." enumera Martínez. Toda una comunidad que ayer se reunió en la Fuente de los Surfistas.

De Paz considera que "a prohibición non é o camiño" y reconoce que el surf es un deporte de riesgo, como los de la nieve. "Esa parte implica unha realidade técnica que avale a su práctica, pero no la elimine. "Con unha alerta de olas de nove metros, o Orzán pode ser un sitio perfectamente lícito para surfistas experimentados, senon unha clase de surf de iniciación".