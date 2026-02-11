Los libros exiliados de Casares Quiroga y su querencia por la novela negra

Ana Romero Masiá, María Lopo y Gonzalo Castro, ayer, en la presentación de ‘O exilio intelectual de Santiago Casares Quiroga’ Cedida

Las bibliotecas personales, como recordaba María Lopo, son “proxeccións das nosas ideas nas paredes”. La de Santiago Casares Quiroga, antes de su expolio, era un espacio que no solo construyó su memoria, sino que construyó la de aquellos que se empezaron a criar en la casa de los Casares en Panaderas. Eran más de 20.000 los volúmenes que se decía que tenía esta colección, pero, pese a su pérdida, Casares Quiroga siguió construyéndola en el exilio.

María Lopo, al amparo del Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses, presentó esta tarde el libro ‘O exilio intelectual de Santiago Casares Quiroga. Biblioteca expatriada e ensaios ingleses’, la primera de las monografías que prepara la institución (ya hay cuatro en marcha). Lo presentó en un lugar simbólico, el espacio en el que hasta su expolio conservaba Casares su extensa biblioteca, acompañada de la directora del José Cornide, Ana Romero Masiá, y del concejal de Cultura, Gonzalo Castro.

Lopo aseguraba que “malia o espolio franquista”, la biblioteca de Casares “seguiu existindo no exilio”. En esta obra, la escritora recupera más de 270 libros que se conservaron fuera de nuestras fronteras, “salvados por estar en Madrid” o “por ser comprados” durante su estancia en otros países, como Inglaterra.

“Este libro non sería posible sen María Casares”, asegura Lopo, ya que ella estaba investigando la biblioteca de la actriz en la que era su casa en Alloue (Francia). Gracias a la colaboración de Johanna Silberstein, codirectora de la Maison María Casares, pudieron inventariar la colección de libros de aquel hogar francés, que ascendían a más de 3.300 y que contenía obras de la colección de la propia Casares, de la de su padre y de la de su amigo y también exiliado Sergio Andión.

Pero no solo en Francia se localizaron libros que iban completando la biblioteca exiliada de Casares Quiroga, también en Inglaterra la siguió construyendo. Casi dos centenares de obras enumera Lopo del exilio inglés, de los que la escritora destaca la fuerte presencia de “libros de peto” y “libros populares”. Se cuentan así obras de Steinbeck, Huxley, Dickens, Conrad, Hemingway, Wilde, Shaw o Wells, entre muchos otros autores.

Pero de esta colección inglesa también se extrae algo que quien conocía al político coruñés sabía: “Casares era un gran lector de novela negra”, asegura María Lopo, recordando que allí también se hizo, por ejemplo, con varios libros de Agatha Christie.

Recuperación

Pero para este libro, Lopo no solo recupera la memoria de la biblioteca exiliada de Casares, sino que también plasma cinco ensayos en inglés “inéditos” hasta la fecha y traducidos al gallego para la ocasión.

Es el caso del que le dedicó a ‘Un mundo feliz’, el clásico de Aldous Huxley. A raíz de la relectura de esta obra, Casares reflexionaba sobre el auge del totalitarismo.

Otro de estos ensayos se lo dedicó el político a J. M. Synge, el autor irlandés creador de ‘Deirdre of the sorrows’, una de las obras con las que debutó en Francia su hija María Casares.

Los “fantasmas ingleses”, ‘Mary Rose’, de Barrie, o un ensayo gramatical completan esta recopilación de textos inéditos de Casares Quiroga concebidos en inglés, acompañados de imágenes de los textos originales escritos a mano, en los cuales no dudó en fijarse Romero Masiá: “Qué boa letra tiña”, bromeaba la directora del Cornide sobre la buena caligrafía del político de origen coruñés.