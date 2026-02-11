Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Los cines de Marineda City organizan un ciclo de las películas nominadas a los Goya

Efe
11/02/2026 14:41
Sirat
EC
Las salas de Cinesa acogerán el 'Ciclo Goya' entre el lunes 23 y el jueves 26 de febrero, una programación especial que reunirá en la gran pantalla los cinco títulos candidatos a mejor película en los premios que se entregarán ese sábado 28 de febrero.

Así, forman parte del ciclo 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa; 'Sirât', de Oliver Laxe; 'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi; 'La cena', de Manuel Gómez Pereira y 'Sorda', de Eva Libertad, ha informado la empresa de exhibición este miércoles.

El director de ‘Sirat’, el gallego Oliver Laxe, durante un acto con un fotograma de la película de fondo

'Sirat', del gallego Óliver Laxe, segunda película más nominada a los Goya, con 11 candidaturas

Más información

La nota destaca que esta iniciativa ofrece al público la oportunidad de ponerse al día (o revisitar) los títulos más destacados del año a través de la experiencia para la que fueron concebidos: la sala de cine.

"En Cinesa creemos en el valor del cine como experiencia colectiva y en la importancia de apoyar el talento nacional. Con el Ciclo Goya queremos acercar al público algunas de las historias más potentes y celebradas del año", ha declarado Ramón Biarnés, directivo de ODEON Cinemas Group.

