Los andamios tapan la antigua Farmacia Villar de A Coruña

Trabajos en la Farmacia Villar durante la tarde del martes Javier Alborés

Los portales 82 y 84 de la calle Real han quedado momentáneamente 'sepultados' bajo los andamios, un síntoma de que la obra llamada a preparar la antigua Farmacia Villar para una nueva etapa progresan adecuadamente. Tal y como informó El Ideal Gallego, el pasado mes de octubre comenzó una actuación que, si bien no ha trascendido hacia qué tipo de explotación se dirige, sí pueden intuirse algunas pistas.

Por ejemplo, tanto el número 82 como el 84 forman parte de un mismo todo. El primero consta en el catastro como un local comercial de 468 metros cuadrados, mientras que el segundo se refiere a una vivienda de 118. Según fuentes municipales, cuando comenzó la obra habían sido dos los proyectos presentados en el Ayuntamiento, ninguno de ellos relacionado, por ejemplo, con un uso hostelero. Y es que, debido a la especial protección de la antigua Farmacia Villar, la adecuación a la normativa se antojaba extremadamente complicada. Así lo dedujo un grupo hostelero nacional que realizó un estudio de viabilidad para un complejo de lujo, y que finalmente descartó la idea.