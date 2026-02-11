Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los andamios tapan la antigua Farmacia Villar de A Coruña

El histórico inmueble de la calle Real avanza en su camino hacia una nueva etapa

Guillermo Parga
Guillermo Parga
11/02/2026 14:05
Farmacia Villar
Trabajos en la Farmacia Villar durante la tarde del martes
Javier Alborés
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Los portales 82 y 84 de la calle Real han quedado momentáneamente 'sepultados' bajo los andamios, un síntoma de que la obra llamada a preparar la antigua Farmacia Villar para una nueva etapa progresan adecuadamente. Tal y como informó El Ideal Gallego, el pasado mes de octubre comenzó una actuación que, si bien no ha trascendido hacia qué tipo de explotación se dirige, sí pueden intuirse algunas pistas. 

Interior de la Farmacia Villar en 2004

La Farmacia Villar, una historia de casi 200 años en la calle Real

Más información

Por ejemplo, tanto el número 82 como el 84 forman parte de un mismo todo. El primero consta en el catastro como un local comercial de 468 metros cuadrados, mientras que el segundo se refiere a una vivienda de 118. Según fuentes municipales, cuando comenzó la obra habían sido dos los proyectos presentados en el Ayuntamiento, ninguno de ellos relacionado, por ejemplo, con un uso hostelero. Y es que, debido a la especial protección de la antigua Farmacia Villar, la adecuación a la normativa se antojaba extremadamente complicada. Así lo dedujo un grupo hostelero nacional que realizó un estudio de viabilidad para un complejo de lujo, y que finalmente descartó la idea. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Cervecerías de bodega

Innovación e impacto positivo: la propuesta de Hijos de Rivera en HIP 2026
Redacción
Además de la restauración de la placa, se conmemoró el centenario de 'Las siete columnas'

María Pita restaura la placa de Wenceslao Fernández Flórez en su casa natal de la calle Torreiro
Óscar Ulla
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC

Vecinos de Sada alertan de “escollos” institucionales para visitar Corbeiroa
Lucía Tenreiro
Xisco Quesada

Fallece Xisco Quesada, el joven mallorquín que dio visibilidad al cáncer de páncreas
EFE