Limpieza de playas o rutas en bici: Wake Up plantea actividades ambientales para concienciar sobre el cuidado de Bens

El festival veraniego de Wake Up se ha celebrado hasta la fecha en el parque de Bens Javier Alborés

Hace dos semanas, El Ideal Gallego adelantaba que Wake Up Festival dejaba en el aire la celebración de su festival veraniego, que normalmente tiene lugar en el parque de Bens, y que este año está previsto con el nombre de Wake Up Nature los días 5 y 6 de junio. Aunque la ubicación todavía no está confirmada, Wake Up tiene previsto iniciar la próxima semana una serie de actividades de concienciación y cuidado del entorno de Bens, como adelanto al festival.

Desde el festival buscan que Wake Up Nature se convierta en una fusión de cultura contemporánea, música, arte y sostenibilidad “en un entorno natural”.

Serán varias las propuestas que llevarán a cabo hasta junio y que comenzarán la próxima semana. El sábado 21, a las 11.00 horas, proponen una jornada para limpiar la playa de Bens. El encargado de estas actividades es Alejandro Pena, que explica que se organizarán “grupos para todas las edades” y que participarán de la propuesta artistas que formarán parte del cartel del festival, que se empieza a anunciar este miércoles. “Se les proporcionarán todas las herramientas necesarias, guantes de nitrilo, bolsas, rastrillos...”, comenta Pena, que explica que habrá también música y charlas para concienciar sobre “la importancia de la sostenibilidad”.

Habrá más ideas hasta junio, como una “caminata” por los senderos del entorno de Bens para “recoger basura”. En los días previos al evento, organizarán también una “ruta en bici”, con motivo del Día de la Bicicleta, una convocatoria que se abrirá a familias, asociaciones y ciudadanía en general, amenizada por un Dj del festival a bordo de una ‘technocicleta’.

Los organizadores del festival, artistas y técnicos de medioambiente formarán parte de una serie de conferencias y encuentros para abordar diversos aspectos, como la reducción del impacto ambiental de festivales, propuestas de eventos sostenibles, utilización de transporte público para los accesos o educación ambiental, entre otras ideas a tratar.

Entre el plan de propuestas que plantean, Pena destaca también jornadas dedicadas “a los más pequeños”. Se propondrá una jornada de “juegos populares” y una “búsqueda del tesoro” en la zona de Bens, con el objetivo de conocer y difundir “la flora y la fauna del entorno”. Acabará todo con “una merienda musical”, comenta Pena.

Medidas en el evento

Aunque todavía no se ha confirmado de manera oficial que el festival se celebrará finalmente en Bens, Pena explica que habría planificada “una zona para hablar de sostenibilidad” en el propio evento.

Además, espera que de aquí a junio se comuniquen “medidas extra”. A todo esto suma la misma idea que el festival planteó el año pasado, la “recogida” de toda la zona del festival y “dejar el espacio como estaba, o incluso mejor”, asegura Pena.

El evento celebrará este año su cuarta edición con miras a crecer en el futuro, tal y como explicaba el fundador de Wake Up, José Patiño, el año pasado en una entrevista con El Ideal Gallego. “Estamos en un momento de consolidar. Debemos consolidarnos hasta 2027 y, a partir de ahí, pensar en crecer. Tenemos que crecer poco a poco”, decía. El año pasado, el evento contó con artistas como Sara Landry u Oscar Mulero.