A Coruña

Las familias del Wenceslao Fernández Flórez 'se mojan' por los alumnos ante las deficiencias del colegio

Desde la AMPA del centro siguen sin "comunicación nin certezas" por parte de las administraciones competentes

Dani Sánchez
Dani Sánchez
11/02/2026 13:44
Familias de alumnos del Wenceslao Fernández Flórez, esta mañana, en la movilización a las puertas del colegio
Familias de alumnos del Wenceslao Fernández Flórez, esta mañana, en la movilización a las puertas del colegio
Javier Alborés
Familias de los alumnos del CEIP Wenceslao Fernández Flórez se manifestaron en la mañana de este miércoles a las puertas del colegio para reclamar mejoras en el estado de sus instalaciones. La movilización -segunda en una semana- fue convocada por la AMPA del centro con motivo de la falta de "comunicación y certezas" por parte de las administraciones competentes (Xunta y Ayuntamiento) después de que, la semana pasada, se produjeran goteras en las aulas de los alumnos de quinto curso debido al mal estado del techo del edificio.

Alumnos del Wenceslao Fernández Flórez, a su llegada al colegio

Un nuevo colegio de A Coruña denuncia la "situación penosa" por la que pasa el centro

Según les explicaron desde el Ayuntamiento, la tubería que provoca goteras les compete a ellos, pero el agua filtrada en los demás lugares del recinto educativo les compete a la Xunta. " Algo parecido pasa no edificio de Infantil, está a fachada mal e filtra auga. Como tamén é estructura, tócanos esperar a que a Xunta nos comunique algo", explican desde el AMPA del colegio coruñés.

Por el momento, desconocen cuándo será la reunión con el Ayuntamiento para tratar estos aspectos. En lo que respecta a la Consellería de Educación, todavía no han tenido respuesta, por lo que desde la dirección del colegio "estaban plantexando enviar novo escrito". El Wenceslao Fernández Flórez participará en la macromovilización del próximo 28 de febrero convocada por la Federación Provincial de ANPAs.

