A Coruña

La Policía Local de A Coruña frena la reapertura de El Patio

La propiedad pidió permiso, tras desmontar el futbolín, para recuperar la normalidad después de dos semanas

Guillermo Parga
Guillermo Parga
11/02/2026 20:38
El Patio, en la calle Zapatería
El Patio, en la calle Zapatería
Carlota Blanco
La vuelta de El Patio de la Ciudad Vieja tendrá que esperar, o al menos seguir el ritmo que requiere la burocracia. El histórico establecimiento, que recibió una notificación de cese de actividad debido al futbolín, la diana y aparatos de reproducción de música, intentó reabrir sus puertas el pasado martes. La intención de la propiedad era demostrar que ninguno de los motivos de la notificación por parte del Ayuntamiento permanecían activos, para lo cual incluso desmontó el futbolín.

Daniel Mosquera ‘Brand’ propietario de El Patio de la Ciudad Veja, áyer con el futbolín desmontado

El Patio de A Coruña solo podrá reabrir si retira su futbolín

Sin embargo, y a pesar de no realizar ningún tipo de actividad comercial hasta la llegada de la Policía Local, los agentes informaron que no son ellos los que tienen que dar el visto bueno, sino que la orden debe llegar de más arriba. En concreto, El Patio tendrá que estar habilitado para su actividad por parte de la concejalía de Urbanismo, que es quien se encarga de la tramitación de las licencias correspondientes. En las próximas horas, Daniel Mosquera 'Brand', responsable del establecimiento, se pondrá en contacto con los técnicos municipales para, además de adjuntar fotografías, realizar una declaración responsable que le permita trabajar en carnavales.

Normativa

La normativa municipal de A Coruña impide la presencia de las llamadas máquinas de impacto sonoro (futbolín, dardos y billar) en los bares y cafeterías tradicionales, y reduce su presencia a los pubs y discotecas.

Uno de los partidos de la Liga 981 disputado el pasado fin de semana en un club de futbolín

El futbolín en A Coruña se queda 'a velas vir': por qué se ha convertido en una trampa letal para la hostelería

Aunque no ha conllevado sanción económica, ni el cierre es definitivo, el histórico establecimiento de la Ciudad Vieja (activo con su futbolín desde 1981) deberá desprenderse de una de sus señas de identidad para volver a funcionar con normalidad. 

