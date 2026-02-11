Mi cuenta

A Coruña

Heridos dos jóvenes, uno menor, en una pelea multitudinaria a cuchillo en O Ventorrillo

El motivo del altercado fue que un grupo trató de robar unos patinetes a otro en Ángel Senra

11/02/2026 10:17
La Policía Nacional trata de aclarar todavía el motivo detrás de una batalla campal que estalló en Ángel Senra, en Os Mallos y que se continuó en Monasterio de Caaveiro, en O Ventorrillo, durante la noche de ayer. Se enfrentaron dos grupos de jóvenes con cuchillos y por lo menos dos resultaron heridos de arma blanca. 

Aunque la investigación sigue su curso, parece que la discusión entre jóvenes, estalló por un robo de patinete. De la discusión pasaron a los golpes y de estos, a las armas blancas. Esto ocurrió alrededor de las diez de la noche de ayer, alarmando a los vecinos de Ángel Senra, que alertaron a la Policía Nacional. 

El impresionante despliegue policial en Ángel Senra provocó que los jóvenes se desbandaran. Cuando llegaron los agentes, identificaron más que unos pocos, pero no se detuvo a nadie. Tampoco se confiscó ningún arma blanca. 

Sin embargo, poco después, el problema rebrotó en Monasterio de Caaveiro, en O Ventorrillo. Al lugar acudieron patrullas no solo de la Policía Nacional, así como de la Local, y en esta ocasión si consiguieron detener a dos  sospechosos, aunque no antes de que dos de ellos resultaron heridos, aunque no de carácter grave. 

