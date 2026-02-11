Mi cuenta

A Coruña

La Policía evita que un hombre se arroje al mar en Adormideras

Los agentes le convencieron para que se bajara de la roca del Paseo Marítimo donde estaba

Abel Peña
11/02/2026 14:31
Acción humanitaria de la Policía en Adormideras con un suicida
Agentes de la Policía Nacional han salvado la vida a un hombre de unos 50 años de edad que amenazó con arrojarse al mar en el Paseo Marítimo, a la altura de Adormideras. Varios testigos le escucharon gritar que quería quitarse la vida subido a una roca contra la que batían las olas, dado que el mar estaba agitado por el temporal. 

Al lugar acudieron, además de la Policía Nacional, efectivos de Bomberos y una ambulancia del 061. El sujeto se quitaba la ropa mientras insistía que pretendía matarse, expuesto al mar, pero los policías comenzaron a hablar con él y lograron calmarlo. Finalmente, accedió regresar a tierra, aunque tiritando de frío, mientras el público aplaudía la labor policial y el final feliz. 

