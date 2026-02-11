Acción humanitaria de la Policía en Adormideras con un suicida

Agentes de la Policía Nacional han salvado la vida a un hombre de unos 50 años de edad que amenazó con arrojarse al mar en el Paseo Marítimo, a la altura de Adormideras. Varios testigos le escucharon gritar que quería quitarse la vida subido a una roca contra la que batían las olas, dado que el mar estaba agitado por el temporal.

Al lugar acudieron, además de la Policía Nacional, efectivos de Bomberos y una ambulancia del 061. El sujeto se quitaba la ropa mientras insistía que pretendía matarse, expuesto al mar, pero los policías comenzaron a hablar con él y lograron calmarlo. Finalmente, accedió regresar a tierra, aunque tiritando de frío, mientras el público aplaudía la labor policial y el final feliz.