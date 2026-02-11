La huelga vuelve a cancelar trenes en Galicia y se suma el paro de autobuses en A Coruña

Varios pasajeros en la estación de autobuses de A Coruña Javier Alborés

La tercera jornada de huelga ferroviaria que mantienen convocada los sindicatos minoritarios ha vuelto a cancelar este miércoles varios trenes en Galicia, a lo que se ha sumado la huelga indefinida a partir de hoy de los autobuses en la provincia de A Coruña.

Los usuarios que el martes se encontraron con su tren cancelado pese a la noticia de que los sindicatos mayoritarios del sector habían desconvocado el paro han vuelto a vivir hoy las mismas complicaciones en las principales estaciones gallegas.

Los afectados recibieron un mensaje de Renfe idéntico al de las otras jornadas: "Como consecuencia de una incidencia operativa derivada de la huelga, tu tren no va a circular y no podemos garantizar un plan alternativo por carretera".

La operadora ha difundido el mismo mensaje a través de sus canales de información en redes sociales.

Las cancelaciones afectan principalmente a servicios de Media Distancia, como los que salían de Vigo Urzaiz en dirección A Coruña a las 6:34 y las 8:00.

También fueron suspendidos los trenes que partían de A Coruña con destino Vigo de las 8:00 y las 9:00.

Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos para los afectados, pero ninguna alternativa por carretera.

"Lamentamos las molestias que esta situación te pueda originar. Estamos trabajando para restablecer la normalidad del servicio lo antes posible. Gracias por tu comprensión", señaló Renfe a los usuarios.

Además de las cancelaciones, otros servicios circulan con retrasos.

Pese a que los sindicatos mayoritarios -CCOO, UGT y el Semaf (maquinistas)- desconvocaron la huelga tras llegar el lunes a un acuerdo con el Ministerio de Transportes para mejorar la seguridad de la red viaria y las condiciones laborales, los minoritarios CGT, Sindicato Ferroviario (SF) y Alferro decidieron mantenerlo al considerarlo insuficiente.

La CGT informó el martes de que, durante esa jornada, se cancelaron más de 500 servicios de Cercanías y más de 100 de Media Distancia y regionales, y se vieron afectadas decenas de circulaciones de Larga Distancia y Alta Velocidad.

Huelga de autobuses

Para los usuarios de la provincia de A Coruña, la situación es todavía más complicada este miércoles debido al inicio de la huelga indefinida de autobús, después de que la reunión mantenida este lunes entre la patronal y los sindicatos finalizase sin acuerdo.

La semana pasada, los empresarios, CC.OO y UGT alcanzaron un preacuerdo, del que se desmarcó la CIG, pero fue rechazado por los trabajadores y en la reunión posterior no se alcanzaron avances.

En la mañana de este miércoles había piquetes informativos en la estación de A Coruña, aunque permitieron la entrada de los viajeros.

Las dificultades en la movilidad se ven además ampliadas debido a la meteorología, ya que Galicia tiene una triple alerta naranja hoy: por viento en el noroeste de A Coruña y A Mariña lucense, por lluvia en el interior de Pontevedra y por temporal costero en todo el litoral gallego.

"Mucha precaución si tienes que desplazarte hoy en coche, especialmente en el interior de Pontevedra, en Ourense y Lugo. Sigue las indicaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT)", ha pedido la Delegación del Gobierno en Galicia (DGT) en su perfil de X.