El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La amenaza de caída de un panel informativo a causa del viento obliga a cortar la Tercera Ronda

Los anemómetros han registrado rachas de 120 kilómetros por hora durante esta tarde

Redacción
11/02/2026 19:08
Un grupo de operarios trabajan en la zona afectada por la caída del panel
Un grupo de operarios trabajan en la zona afectada por la caída del panel
Germán Barreiros
La borrasca Nils, que está dejando fuertes vientos en la ciudad, continúa sumando incidencias en buena parte del territorio nacional. Y A Coruña no se ha librado de un montón de incidentes. 

Una incidencia provocada por el viento ha derivado en un corte de la circulación en la tercera ronda, en dirección salida de la ciudad. Se trata de la caída de un panel informativo en la zona del centro comercial Marineda City, que ha obligado a cortar un tramo por precaución. 

Tuvo que cerrarse al tráfico el tramo entre la rotonda del Pavo Real y el acceso al Marineda City. Fue necesaria la intervención tanto de los Bomberos como de la Policía Local. Sin embargo, el fuerte viento impide trabajar de momento, así que se ignora cuando se solventará. 

Ráfagas

A las seis y veinte de la tarde, en el Observatorio de Aemet se registró una racha de 120 kilómetros por hora. Es la más alta en un mes de febrero desde 1950. En el dique de abrigo, el anemómetro marcaba 102, y 109 en Bens. 

Con semejantes registros, no es de extrañar que los Bomberos estuvieran ocupados durante toda la tarde con daños en tejados en la avenida de Finisterre, Cortaduría y Antonio Machado, o con un derrumbamiento en la calle Hospital, además de cables en la calle Tinajas, Otros lugares afectados fueron Agra do Orzán, Ángeles, Antonio Ríos o Manuel Piñeiro Pose, donde también la ventolera arrancó un cartel. 

