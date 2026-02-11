Hace 25 años | El autobús urbano rompe la barrera de los 20 millones de viajeros anuales

Un bus urbano, en la parada de Panaderas, en una imagen de 2020 Pedro Puig

La Compañía de Tranvías estaba de enhorabuena hace un cuarto de siglo, cuando ofreció los datos relativos al número de viajeros correspondientes al año 2000. En total, se registraron 20.311.035 usos del bus urbano, superando de esa manera los 20 millones de usuarios por primera vez desde la década de los 80. Hace 75 años, tal día como hoy de 1951, era noticia el futbolista blanquiazul Osvaldo, por quien el Deportivo iba a tener que abonar 50.000 pesos a su club de procedencia si quería seguir contando con sus servicios. Hace cien años, a estas alturas de 1926, quedaba constituida la sociedad Torres y Sáez, un negocio dedicado a la venta de hierros y material de ferretería. Ángel Torres y Manuel Sáez formaban la entidad mercantil.

Domingo, 11 de febrero de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | El autobús urbano rompe la barrera de los 20 millones de viajeros al año

Los coruñeses han recuperado la confianza en el autobús. El último balance de la Compañía de Tranvías arroja un saldo positivo, el más favorable de los últimos 20 años. Durante el pasado año 2000, el transporte urbano se metió en el bolsillo a 608.809 ciudadanos más que en 1999 y traspasó la barrera de los 20 millones de viajeros, un récord que no se superaba desde la década de los 80. El mayor número de frecuencias, la modernización de las líneas, las conexiones con los nuevos barrios y el incremento de la velocidad han convencido de una vez por todas a los usuarios. La política de subvenciones impulsada por el Ayuntamiento a través de la tarjeta inteligente ha sido, sin duda, su mejor baza. Corren buenos tiempos para el autobús.

Los números cantan: 20.311.035 viajeros apostaron por el transporte público a lo largo del pasado año 2000. La cifra es de infarto si se echa mano de las estadísticas de la última década. Ningún ejercicio había conseguido atravesar la meta de los 20 millones de usuarios. Desde los 80, la memoria de la Compañía de Tranvías está plagada de altibajos. Si en 1997 el transporte público fue utilizado por un total de 19.734.000 usuarios, un año después perdía más de 200.000. En el 99, el balance se recuperó al experimentar un incremento del uno por ciento respecto al año anterior.

Domingo, 11 de febrero de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | 50.000 pesos por Osvaldo para que siga en Riazor

En la última reunión celebrada por la Junta directiva del Deportivo se trataron algunas cuestiones relacionadas con los fichajes de ciertos jugadores. Concretamente, se volvió a poner sobre el tapete la renovación de contrato de Acuña y, aunque nada hay de fijo, parece ser que la Junta directiva le hará al guardameta blanquiazul una nueva oferta, para ver de llegar a un acuerdo. También se trató del problema planteado por el “caso” Otero, pero esta cuestión es muy delicada, y habrá que esperar a más adelante para que pueda interesarse una solución al mismo.

El tercer asunto, con relación a fichajes, fue el de Osvaldo, ya que según lo establecido entre el Deportivo y el equipo argentino del que procede el interior, el club blanquiazul tendrá que pagar 50.000 pesos si quiere que Osvaldo continúe en sus filas. Parece ser que sobre esto también hay acuerdo.

Jueves, 11 de febrero de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Nace Torres y Sáez, que se dedicará a la ferretería

Se ha constituido en esta plaza un sociedad regular colectiva que se denominará Torres y Sáez y se dedicará al negocio de hierros y ferretería en general. Forman la entidad mercantil don Ángel Torres y don Manuel Sáez, antiguos factores de la disuelta sociedad “Fernández, Torres y Compañía”. Se le confirieron poderes a don Mauricio Lobón, don Eugenio García y don Patricio Sáez, como representantes para todos los negocios comerciales.

Por otra parte, en la mañana de ayer, 10 de febrero de 1926, fue practicada la autopsia al cadáver del hombre que pereció ahogado en las inmediaciones de la cárcel. En el informe dado por los médicos militares aparece que la causa de la muerte fue asfixia por inmersión. Sigue el Juzgado de Marina trabajando en el sumario y realizando toda clase de gestiones.