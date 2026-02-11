Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Estos son los puertos clave para las rutas portuarias que llegan y salen de A Coruña

Materiales siderúrgicos, harina de soja y gasolina, productos que viajan entre Bayona y Las Palmas 

Iván Aguiar
Iván Aguiar
11/02/2026 04:00
Vista del muelle del Puerto Exterior de Langosteira
Vista del muelle del Puerto Exterior de Langosteira
Germán Barreiros
Los registros de la Autoridad Portuaria de A Coruña de los movimientos de mercancías correspondientes al año 2025 recogen que se realizaron casi 1.300 operaciones, entre rutas de importación y de exportación.

Esta estadística también revela que las dársenas con las cuales tiene más relación: el puerto francés de Bayona y el canario de De la Luz y Las Palmas son los más destacados. También figuran otros como Casablanca (Marruecos), Bilbao y Frederiksværk (Dinamarca).

Prado, Nogueira, Lorenzana y Toca, esta mañana en el muelle del Centenario

La ola de la inteligencia artificial llegará al puerto de A Coruña

Según el desglose de las operaciones, el recinto galo de Bayona emerge como un socio clave en el tráfico de importaciones, es decir, productos que llegan al puerto coruñés, con más de 80 operaciones. La mercancía estrella en esta ruta es la palanquilla (semiproductos de hierro o acero), con envíos regulares que oscilan entre 4.000 y 7.000 toneladas por operación. Estos materiales siderúrgicos, esenciales para la industria metalúrgica en el norte de España, representan un flujo constante que fortalece la cadena de producción local.

Exportación

La Luz y Las Palmas, en Canarias, se posiciona como un importante destino para el Puerto de A Coruña, con 76 operaciones de exportación, es decir, productos que salen de Galicia.

Aquí, las mercancías destacan por su diversidad: harina de soja (usada como pienso animal, con lotes de 400 a 1.450 toneladas), gasoil y gasolina y petróleo refinado para abastecimiento energético, junto a mercancía general variada que incluye maquinaria, partes metálicas y hasta elementos como barcos faro o bombas. Este tráfico subraya el rol de A Coruña en el suministro a las Islas Canarias, asegurando productos esenciales para la agricultura y el transporte insular.

Otros puertos que figuran en el registro incluyen Frederiksvark (Dinamarca) para hierros y Bilbao (España) para aceites químicos en importaciones, mientras que Casablanca y Agadir (Marruecos) aparecen en exportaciones de tableros de fibra y butano-propano.

Este registro también permite conocer que la actividad de la dársena herculina está dedicada en su mayor parte a las importaciones, que suponen el 70% del total. Mientras que las exportaciones son un 30%.

A Coruña sumó 9,6 millones de toneladas de mercancías en 2025, que se corresponden con tráficos de importación. Entre ellos abundan las materias primas.

Según los datos del Puerto, el petróleo crudo se mantuvo en 2025 como el principal protagonista de esta estadística, sumando más de 5,3 millones. En este apartado, Estados Unidos y México se consolidaron como el socio comercial más relevante

El balance de los productos que salen del puerto hacia el exterior supuso el 30% del tráfico total en 2025, alcanzando un volumen total de 3,7 millones de toneladas movilizadas. El motor principal de estas cifras fue el segmento de los hidrocarburos.

En cuanto a la distribución geográfica, España se mantuvo como el principal receptor de mercancías con 1,08 millones de toneladas, lo que subraya la importancia del mercado nacional. Holanda fue el segundo destino global con 374.024 toneladas, impulsado por la recepción de gasolina y asfalto.

