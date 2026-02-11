Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El precio del alquiler en A Coruña registra la cifra más baja desde julio de 2024

El coste medio de la renta se sitúa en 664 euros, casi 72 menos que en agosto de 2025, el primer mes de la ciudad como zona tensionada

Lara Fernández
Lara Fernández
11/02/2026 14:21
Parque inmobiliario de la ciudad
Archivo El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Nuevo examen para A Coruña. Los datos del precio del alquiler generan mes a mes análisis y opiniones. Y este miércoles, el Observatorio Galego de Vivenda, organismo dependiente de la Xunta, ha publicado las cifras correspondientes al mes de enero, en el que A Coruña registra el dato más bajo del coste del arrendamiento desde julio de 2024, cuando se establecía en 663 euros. Es, a su vez, el mes con la mayor caída de precio desde que la ciudad fue declarada zona de mercado residencial tensionado. 

El Gobierno local califica los resultados como una "moderación" de los precios. Lo cierto es que, atendiendo a las estadísticas de la Xunta, el precio se situó en una media de 664 euros en enero, unos 67 euros menos que en el precio medio de 2025 (731 euros). Es, además, 22 euros menos con respecto al mes previo, diciembre, cuando el dato cosechado fue de 686 euros, el único momento del año en que bajó de la barrera de los 700 euros.

Además, si el dato actual se compara con agosto de 2025, el primer mes completo como zona tensionada, el precio bajó un 10%, al reducirse la renta media en 71 euros. El metro cuadrado cayó, por su parte, de los 7,9 euros de media en diciembre a los 6,4 de enero. La alcaldesa, Inés Rey, destacó este miércoles que los datos "demostran que a declaración de zona residencial tensionada é unha ferramenta eficaz para conter os prezos, mais cómpre que sigamos traballando noutras medidas para garantir o acceso á vivenda”. 

La regidora añadió, además, que la ciudad llevaba más de un año "sin ver cifras como as actuais, parece que estamos a reverter a tendencia iniciada no 2024”. Pero si bien el precio ha caído, también lo ha hecho el número de contratos firmados. En enero se registraron 199 en A Coruña, frente a los 316 del mismo mes de 2025. La tendencia, no obstante, no es exclusiva de la urbe. Ferrol pasó de los 82 contratos a 63; Pontevedra, de 74 a 48; Ourense, de 97 a 84; Santiago, de 151 a 101; y Vigo, de 245 a 206. La única ciudad que no bajó fue Lugo, al pasar de 76 a 90 contratos en enero.

Mientras la alcaldesa de A Coruña indicó que la zona tensionada se trata de una "medida provisional" y que la solución para "porque a Xunta invista en vivenda social despois de décadas sen facelo", el portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, señaló que el precio de los pisos "ha subido un 50%" desde hace seis años, "lo que hace imposible a la mayoría de la clase media acceder a compraventa o alquiler"

"En solo seis meses", añadió Lorenzo, "se pasó de 713 contratos formalizados en julio a 199 en enero, lo que supone la desaparición del 72% de oferta y en el último año con respecto a enero de 2025, un descenso de contratos del 50%. Los propietarios o han retirado sus viviendas del mercado, por lo no que no computan ahora a efectos de precio, o ahora alquilan por separado vivienda, trastero y garaje –estos dos últimos no afectados por la zona tensionada- por lo que la suma del alquiler total es superior al de antes. Además, los alquileres subieron poco antes de la aprobación de la zona tensionada", concluyó el portavoz de los populares.

Viviendas de Monte Alto, la zona con el alquiler más caro, al fondo

El balance de la zona tensionada enfrenta a las administraciones: A Coruña la defiende y el PP la tilda de "fracaso absoluto"

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Cervecerías de bodega

Innovación e impacto positivo: la propuesta de Hijos de Rivera en HIP 2026
Redacción
Además de la restauración de la placa, se conmemoró el centenario de 'Las siete columnas'

María Pita restaura la placa de Wenceslao Fernández Flórez en su casa natal de la calle Torreiro
Óscar Ulla
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC

Vecinos de Sada alertan de “escollos” institucionales para visitar Corbeiroa
Lucía Tenreiro
Xisco Quesada

Fallece Xisco Quesada, el joven mallorquín que dio visibilidad al cáncer de páncreas
EFE