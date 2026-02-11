El precio del alquiler en A Coruña registra la cifra más baja desde julio de 2024

Parque inmobiliario de la ciudad Archivo El Ideal Gallego

Nuevo examen para A Coruña. Los datos del precio del alquiler generan mes a mes análisis y opiniones. Y este miércoles, el Observatorio Galego de Vivenda, organismo dependiente de la Xunta, ha publicado las cifras correspondientes al mes de enero, en el que A Coruña registra el dato más bajo del coste del arrendamiento desde julio de 2024, cuando se establecía en 663 euros. Es, a su vez, el mes con la mayor caída de precio desde que la ciudad fue declarada zona de mercado residencial tensionado.

El Gobierno local califica los resultados como una "moderación" de los precios. Lo cierto es que, atendiendo a las estadísticas de la Xunta, el precio se situó en una media de 664 euros en enero, unos 67 euros menos que en el precio medio de 2025 (731 euros). Es, además, 22 euros menos con respecto al mes previo, diciembre, cuando el dato cosechado fue de 686 euros, el único momento del año en que bajó de la barrera de los 700 euros.

Además, si el dato actual se compara con agosto de 2025, el primer mes completo como zona tensionada, el precio bajó un 10%, al reducirse la renta media en 71 euros. El metro cuadrado cayó, por su parte, de los 7,9 euros de media en diciembre a los 6,4 de enero. La alcaldesa, Inés Rey, destacó este miércoles que los datos "demostran que a declaración de zona residencial tensionada é unha ferramenta eficaz para conter os prezos, mais cómpre que sigamos traballando noutras medidas para garantir o acceso á vivenda”.

La regidora añadió, además, que la ciudad llevaba más de un año "sin ver cifras como as actuais, parece que estamos a reverter a tendencia iniciada no 2024”. Pero si bien el precio ha caído, también lo ha hecho el número de contratos firmados. En enero se registraron 199 en A Coruña, frente a los 316 del mismo mes de 2025. La tendencia, no obstante, no es exclusiva de la urbe. Ferrol pasó de los 82 contratos a 63; Pontevedra, de 74 a 48; Ourense, de 97 a 84; Santiago, de 151 a 101; y Vigo, de 245 a 206. La única ciudad que no bajó fue Lugo, al pasar de 76 a 90 contratos en enero.

Mientras la alcaldesa de A Coruña indicó que la zona tensionada se trata de una "medida provisional" y que la solución para "porque a Xunta invista en vivenda social despois de décadas sen facelo", el portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, señaló que el precio de los pisos "ha subido un 50%" desde hace seis años, "lo que hace imposible a la mayoría de la clase media acceder a compraventa o alquiler".

"En solo seis meses", añadió Lorenzo, "se pasó de 713 contratos formalizados en julio a 199 en enero, lo que supone la desaparición del 72% de oferta y en el último año con respecto a enero de 2025, un descenso de contratos del 50%. Los propietarios o han retirado sus viviendas del mercado, por lo no que no computan ahora a efectos de precio, o ahora alquilan por separado vivienda, trastero y garaje –estos dos últimos no afectados por la zona tensionada- por lo que la suma del alquiler total es superior al de antes. Además, los alquileres subieron poco antes de la aprobación de la zona tensionada", concluyó el portavoz de los populares.