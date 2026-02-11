El Palacio de la Ópera se sumergirá en un viaje espiritual con el ‘Réquiem’ de Mozart

Integrantes del conjunto Barucco Theresa Pewal

El próximo día 22, el Palacio de la Ópera de A Coruña acogerá el espectáculo ‘Réquiem de Mozart-Hacia el paraíso’, una propuesta de la orquesta de instrumentos originales Barucco y la Barucco Vokalensemble, bajo la dirección de Heinz Ferlesch, con la que sumergirá al recinto herculino en una experiencia musical de gran profundidad espiritual.

Este concierto en el Palacio está concebido como un itinerario sonoro que camina por el recogimiento y la trascendencia. El programa para esta velada invita al espectador a un viaje interior que culminará con una de las obras más conmovedoras de la música sacra, el ‘Réquiem en re menor’ de Wolfgang Amadeus Mozart.

Este recorrido musical se abrirá con el silencio contemplativo del canto gregoriano. Con el avance de la velada, se encaminará a través de corales a capela con una fuerte carga simbólica, con obras como ‘Da pacem domine’ de Arvo Part e ‘Immortal Bach’ de Knut Nystedt. Se establecerá así un intenso diálogo entre tradición y contemporaneidad.

Las páginas sacras de Mozart (‘Exsultate, jubilate’, con la soprano Miriam Kutrowatz, y el recogido ‘Ave verum corpus’) preparan el camino hacia el gran monumento final: el ‘Réquiem’, una pieza que condensa como pocas la reflexión sobre la muerte, la esperanza y la trascendencia.

Desde sus orígenes, la música religiosa ha acompañado al ser humano en los grandes momentos de la existencia, ayudándole a afrontar el misterio de la muerte.

En la música sacra de Mozart, la tensión entre lo terrenal y lo trascendente está siempre presente: angustia, dolor y duda se transforman en esperanza, fe y consuelo a través de una escritura musical de extraordinaria intensidad dramática y profundidad emocional.

Ferlesch y Helm, fundadores

Barucco es uno de los principales conjuntos austríacos especializados en la interpretación históricamente informada. La formación la fundó el director Heinz Ferlesch con el oboísta Andreas Helm.

El conjunto es un habitual de ciclos y escenarios de prestigio como el Wiener Konzerthaus, el Brucknerhaus Linz o el Festspielhaus St. Polten o los Tiroler Festspiele Erl y Attergauer Kultursommer.

“La música nos enseña que, detrás del mundo visible, existe otro invisible. Y es precisamente con obras maestras como el ‘Réquiem’ de Mozart cuando se abre la puerta hacia ese mundo invisible”, asegura el director Heinz Ferlesch sobre un programa que ha recibido elogios de la crítica especializada.