A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña devolverá las tasas de las barras cobradas "por error"

De cara a los carnavales, en lo que respecta a la vía pública, rige el mismo criterio que en San Juan

Guillermo Parga
Guillermo Parga
11/02/2026 14:42
Carnaval de verano en Torreiro
Momento del Carnaval de verano en Torreiro 2025 
Patricia G. Fraga
Las barras exteriores durante los carvanales le saldrán gratis a los hosteleros. Así lo asegura el Ayuntamiento de A Coruña, después de que algunos de los empresarios de las principales zonas de ocio pagasen "por error" las cuotas de tramitación. Todos ellos tendrán el correspondiente reembolso, ya que, según el Gobierno local, rige el mismo criterio que, por ejemplo, en San Juan.

A Coruña amplía el horario de los locales de ocio y hostelería durante el Carnaval

Quienes consideren necesario ampliar su servicio a la vía pública, básicamente por una cuestión de aforo y demanda, sí tendrán que presentar un plano con la previsión de ocupación. Sin embargo, la cuota de 41 euros que tradicionalmente se paga por la tramitación no se considerará, según fuentes municipales: "Es igual que en San Juan. Hubo algún caso en el que, por error, alguien pagó las cuotas de tramitación, igual que se hace cuando un particular quiere organizar un evento ocupando espacio público. A esas personas se les devolverá lo pagado"

Carnaval de verano en Torreiro

El Ayuntamiento de A Coruña cobrará 41 euros por cada barra exterior en los carnavales

Entre las facilidades con las que contarán los hosteleros de cara a los carnavales están la ampliación de horario o la gratuidad de esa ocupación del espacio público.

