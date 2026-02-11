Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña cobrará 41 euros por cada barra exterior en los carnavales

La cuota, que se aplica por primera vez, no es diaria y permite trabajar durante todo el periodo festivo

Guillermo Parga
Guillermo Parga
11/02/2026 13:14
Carnaval de verano en Torreiro @Patricia G. Fraga (13)
Una barra exterior durante el carnaval de verano de 2025 en la calle Torreiro
Patricia G. Fraga
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Los hosteleros de A Coruña tendrán que pasar por caja si quieren aumentar su volumen de negocio de cara a los carnavales 2026. Por primera vez, quienes quieran montar una barra en la calle durante los festejos del Entroido abonarán una tasa que les habilite para trabajar más allá de los límites del local. Mejor dicho, deberán haber abonado, porque el plazo para la solicitud expiró este martes

La agrupación Tarde, Mal e Arrastro de Los Rosales, en el ‘Carnaval Pequeño’ de 2024

La primera comparsa que bailó en A Coruña llega a sus 25 ‘Caliente, caliente’

Más información

El importe que cobrará el Ayuntamiento de A Coruña por la ocupación de la vía pública es de 41 euros y, al igual que la extensión de horario de apertura, será efectiva entre el viernes y el martes. Es importante subrayar que ese pago no es por jornada, sino por la totalidad del periodo festivo. Además, los que la han solicitado han tenido que adjuntar un plano con la previsión de dónde se ubicará exactamente esa barra, lo que facilitará a su vez el trabajo de vigilancia por parte de la Policía Local. 

A Coruña se queda sin su fiesta de fin de verano por "problemas vecinales"

Más información

La advertencia es clara: todo aquel que no haya pasado por caja y no haya presentado un proyecto no podrá exceder los límites de su establecimiento. La medida ha sido acogida con sorpresa por parte de los empresarios, que sin embargo la asumen como positiva para trabajar con tranquilidad. "Si sabes que así puedes funcionar tranquilamente, pues bienvenido sea", dice uno de los que ya disponen de la licencia en cuestión. 

En realidad, puesto en perspectiva, se trata de una media de ocho euros por día, lo que equivale al precio medio de venta de una copa. Por cuestiones de aforo y de personas disfrutando del Carnaval en la calle, buena parte de los establecimientos de la zona centra facturan principalmente a través del servicio exterior. En hora punta, de hecho, se hace imposible acceder al interior. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Bergondo celebra el centenario de Sebastiana Savasta, vecina de Ouces
Lucía Tenreiro
Familias de alumnos del Wenceslao Fernández Flórez, esta mañana, en la movilización a las puertas del colegio

Las familias del Wenceslao Fernández Flórez 'se mojan' por los alumnos ante las deficiencias del colegio
Dani Sánchez
Viajeros en las taquilla de la estación de tren de A Coruña, tras la tercera jornada de paro ferroviario

A Coruña vive una nueva jornada de caos tras el doble parón en el transporte público
Dani Sánchez
El ideal gallego

Carral impulsa la integración de las personas mayores en el mundo de la tecnología con cursos formativos gratuitos
Redacción