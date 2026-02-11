El Ayuntamiento de A Coruña cobrará 41 euros por cada barra exterior en los carnavales

Una barra exterior durante el carnaval de verano de 2025 en la calle Torreiro Patricia G. Fraga

Los hosteleros de A Coruña tendrán que pasar por caja si quieren aumentar su volumen de negocio de cara a los carnavales 2026. Por primera vez, quienes quieran montar una barra en la calle durante los festejos del Entroido abonarán una tasa que les habilite para trabajar más allá de los límites del local. Mejor dicho, deberán haber abonado, porque el plazo para la solicitud expiró este martes.

El importe que cobrará el Ayuntamiento de A Coruña por la ocupación de la vía pública es de 41 euros y, al igual que la extensión de horario de apertura, será efectiva entre el viernes y el martes. Es importante subrayar que ese pago no es por jornada, sino por la totalidad del periodo festivo. Además, los que la han solicitado han tenido que adjuntar un plano con la previsión de dónde se ubicará exactamente esa barra, lo que facilitará a su vez el trabajo de vigilancia por parte de la Policía Local.

La advertencia es clara: todo aquel que no haya pasado por caja y no haya presentado un proyecto no podrá exceder los límites de su establecimiento. La medida ha sido acogida con sorpresa por parte de los empresarios, que sin embargo la asumen como positiva para trabajar con tranquilidad. "Si sabes que así puedes funcionar tranquilamente, pues bienvenido sea", dice uno de los que ya disponen de la licencia en cuestión.

En realidad, puesto en perspectiva, se trata de una media de ocho euros por día, lo que equivale al precio medio de venta de una copa. Por cuestiones de aforo y de personas disfrutando del Carnaval en la calle, buena parte de los establecimientos de la zona centra facturan principalmente a través del servicio exterior. En hora punta, de hecho, se hace imposible acceder al interior.