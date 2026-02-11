David Uclés presentará en A Coruña la novela con la que ganó el premio Nadal

David Uclés Lorena Sopêna

El escritor andaluz David Uclés volverá a A Coruña el próximo mes de marzo, en esta ocasión para presentar 'La ciudad de las luces muertas', la novela con la que ganó recientemente el premio Nadal y que vio la luz hace apenas una semana.

El 17 de marzo presentará su nueva obra en Santiago de Compostela, ciudad en la que vivió durante unos años, y, al día siguiente, el 18 de marzo, hará lo propio en la urbe herculina.

La novela, ambientada en Barcelona, hace desfilar por sus páginas a multitud de personalidades de la cultura mundial como Picasso, Cortázar, Laforet, Orwell, García Márquez, Espert o Savall, entre muchos otros.

Uclés ha conquistado con esta obra a otros escritores como Gioconda Belli o Eduardo Mendoza, que asegura que la novela es "un desfile de personajes para mí muy entrañables".

En su última visita a la ciudad, para presentar 'La península de las casas vacías' (Siruela), el escritor andaluz ya adelantaba que estaba trabajando en esta nueva novela. "Tengo una novela más breve sobre Barcelona, también dentro del realismo mágico y es la que me gustaría publicar después", apuntaba a El Ideal Gallego.