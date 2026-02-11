Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

David Uclés presentará en A Coruña la novela con la que ganó el premio Nadal

Óscar Ulla
Óscar Ulla
11/02/2026 10:51
David Uclés
David Uclés
Lorena Sopêna
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El escritor andaluz David Uclés volverá a A Coruña el próximo mes de marzo, en esta ocasión para presentar 'La ciudad de las luces muertas', la novela con la que ganó recientemente el premio Nadal y que vio la luz hace apenas una semana.

El 17 de marzo presentará su nueva obra en Santiago de Compostela, ciudad en la que vivió durante unos años, y, al día siguiente, el 18 de marzo, hará lo propio en la urbe herculina.

La novela, ambientada en Barcelona, hace desfilar por sus páginas a multitud de personalidades de la cultura mundial como Picasso, Cortázar, Laforet, Orwell, García Márquez, Espert o Savall, entre muchos otros.

Uclés ha conquistado con esta obra a otros escritores como Gioconda Belli o Eduardo Mendoza, que asegura que la novela es "un desfile de personajes para mí muy entrañables".

En su última visita a la ciudad, para presentar 'La península de las casas vacías' (Siruela), el escritor andaluz ya adelantaba que estaba trabajando en esta nueva novela. "Tengo una novela más breve sobre Barcelona, también dentro del realismo mágico y es la que me gustaría publicar después", apuntaba a El Ideal Gallego.

David Uclés | "Pertenezco a la generación de los bisnietos de la Guerra, no hay trauma generacional, he narrado sin cargas"

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Bergondo celebra el centenario de Sebastiana Savasta, vecina de Ouces
Lucía Tenreiro
Familias de alumnos del Wenceslao Fernández Flórez, esta mañana, en la movilización a las puertas del colegio

Las familias del Wenceslao Fernández Flórez 'se mojan' por los alumnos ante las deficiencias del colegio
Dani Sánchez
Carnaval de verano en Torreiro @Patricia G. Fraga (13)

El Ayuntamiento de A Coruña cobrará 41 euros por cada barra exterior en los carnavales
Guillermo Parga
Viajeros en las taquilla de la estación de tren de A Coruña, tras la tercera jornada de paro ferroviario

A Coruña vive una nueva jornada de caos tras el doble parón en el transporte público
Dani Sánchez