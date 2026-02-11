Cómo evitar que el Carnaval de A Coruña sea una basura

El Carnaval en la calle San Juan, el año pasado Cedida

Si las hogueras se San Juan arden prácticamente en cada esquina de la ciudad, puede decirse que A Coruña celebrará de manera semejante un Carnaval para el que hay tantas alternativas de ocio como zonas de marcha. Sin embargo, tanto en los epicentros del tardeo como allá donde se extenderá el horario hasta exprimir la ampliación municipal se hace un llamamiento a la limpieza y al civismo.

La calle San Juan tendrá, como mínimo, 24 horas de fiesta entre el domingo y el martes. Todo aquello que no pudo suceder en Halloween sí se llevará a cabo en un Carnaval en el que los empresarios, representados por Javier García, han solicitado el corte del tráfico tanto el domingo como el martes. De hecho, por compromiso con el descanso vecinal, han descartado sacar las barras a la calle el viernes y el lunes. Promete “música carnavalera y ochentera, con unos decibelios que permitan la conciliación con el descanso vecinal y siempre respetando la ordenanza”.

De hecho, los carnavales serán especialmente intensos para el dueño de El Ama en la calle San Juan, que también estará pendiente de La Tóxica, en Torreiro. Sábado y lunes en el centro y domingo y martes en la capital del domingueo. En Torreiro, tanto él como Mery Bristol quieren ser modélicos. “Cada parcela tendrá su parte de trabajo recogida al final de la fiesta”, advierte el empresario. Por su parte, la dueña del histórico local de inspiración británica comenta: “Pedimos que haya sentidiño, que es lo mismo a lo que nos comprometimos en la mesa de negociación. Además, intensificaremos la presencia de papeleras y la recogida de desperdicios”. Por otra parte, prometen no abusar del horario ampliado: “La gente tiene sus horarios para irse a la Filomatic, al puerto o a la Mardi Gras”.

Finalmente, Emilio Ron, director de operaciones de The Clab, lanza este mensaje a sus potenciales clientes para los cuatro días que tiene programados (incluida sesión infantil):“Desde el sector del ocio nocturno, apelamos a la responsabilidad y urbanidad de todo el mundo a la hora del esparcimiento si entre todos colaboramos conseguiremos una ciudad mejor”.