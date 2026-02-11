César de la Fuente: “Las bacterias son como los humanos, si intentas matarlas aprenden a sobrevivir”

César de la Fuente, esta tarde en el Hospital San Rafael German Barreiros

Las guerras del futuro también se disputarán en el campo de batalla de la medicina. Y es que, según apuntan numerosos estudios, la cada vez mayor resistencia bacteriana a los antibióticos causará en las décadas venideras más muertes que el cáncer. Un panorama ante el que reputados científicos como el coruñés César de la Fuente, que ayer recibió en el Hospital San Rafael el prestigioso Premio Rafael Hervada 2026, luchan con todas sus fuerzas a través de investigaciones pioneras que mezclan la IA con el estudio de los animales ancestrales del planeta. La meta: encontrar una solución ante la resiliencia de unas bacterias que, apunta, “son como los seres humanos, si intentas matarlas aprenden a sobrevivir”.

Un antibiótico, resume el experto, “es una molécula que elimina bacterias”. El problema es que, como explica, estas “se están haciendo más resistentes por muchos motivos”: “Uno de ellos es que usamos muchos antibióticos, incluso cuando no hace falta usarlos”. “Cuando tenemos un proceso vírico no hace falta usarlos porque no matan a los virus, sino a las bacterias”, comenta, pero al hacerlo “hacemos que las bacterias que se exponen a esos antibióticos desarrollen conocimiento”.

Y lo hacen rápido: “Las bacterias son muy inteligentes y pueden evolucionar rápido para resistir y desarrollar mecanismos para hacer frente a los antibióticos, de tal manera que estos ya no funcionen tan bien”. Por tanto, a su vez, “cada vez hay más superbacterias, que son bacterias que han ido adquiriendo estos mecanismos de resistencia”. “Su objetivo es sobrevivir, están regidas por los mismos procesos evolutivos que nosotros”, dice: “Si eres un ser humano al que están tirando algo como los antibióticos, que son básicamente bombas para matarte, buscas protegerte. Pues las bacterias hacen lo mismo”.

Su trabajo

Lo que ha conseguido César de la Fuente, licenciado en Biotecnología por la Universidad de León y director del Grupo de Biología de Máquinas de la Universidad de Pensilvania (EEUU), es implementar la IA en el descubrimiento de nuevos antibióticos. “Con el paradigma tradicional, los científicos iban a la naturaleza y buscaban muestras de suelo para purificar compuestos a través de ellas. Era un proceso muy arduo de prueba y error que muchas veces no daba un candidato prometedor”, cuenta.

“En lugar de eso, usando la IA, se nos ocurrió que toda la biología se podía entender como una fuente de código que se puede recorrer a través de algoritmos”, expone. Un cambio de enfoque que “nos ha permitido descubrir antibióticos en minutos o horas, al acceder a este código a través de un mecanismo que te permitirlo recorrerlo a la velocidad del mundo digital”.

También les ha facilitado explorar la biología del pasado en sus estudios: “La idea que tuvimos fue explorar la biología ancestral y toda su información biológica para ampliar las posibilidades”. “No tenemos acceso a los organismos que estudiamos, como el mamut siberiano, el perezoso gigante o algunos árboles de magnolia, pues todos ellos desaparecieron, pero sí tenemos acceso a su información biológica a través de genomas parciales y metagenomas, con lo que podemos recorrerla con nuestros algoritmos para encontrar nuevas moléculas antibióticas que puedan hacer frente a las bacterias”, manifiesta.

Su revolucionario trabajo fue reconocido esta tarde en el hospital en un acto en el que participaron personalidades como el rector de la UDC, Ricardo Cao; el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; o la alcaldesa, Inés Rey. “Es un orgullo tremendo para mí recibir un premio de casa, uno de los más prestigiosos y antiguos de España, lo recojo con mucho cariño”, asegura. También recordando a colegas, “investigadores que han pasado por mi laboratorio y han venido a Estados Unidos desde muchos lugares diferentes del planeta para hacer avanzar el conocimiento”: “Se lo agradezco de corazón a todos ellos”.

Hermanos de armas en una trinchera particular en la que también podrán ayudar A Coruña y Galicia: “Tienen un potencial tremendo, están invirtiendo mucho en computación cuántica e IA, y creo que el talento está aquí”. “Ahora es cuestión de alimentar ese talento con recursos, buenos contratos e inspiración, para que se puedan llevar a cabo muchos trabajos de investigación interesantes en el ámbito de la IA”, sentencia.