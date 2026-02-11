Aspace Coruña incorpora un exoesqueleto único en el mundo para niños con parálisis cerebral

Este miércoles es un día histórico para la Asociación de Padres de Personas con Parálisis Cerebral de A Coruña (Aspace), que incorpora a sus servicios de rehabilitación un exoesqueleto pediátrico "único en el mundo" y se convierte en la "primera entidad social" de la provincia en contar con este dispositivo.

Este aparato robótico llamado 'Atlas 2030' supone un "antes y un después" para la asociación, ya que los beneficios que reporta a los niños van desde lo físico a lo emocional. Principalmente, el exoesqueleto permite ponerse de pie y caminar a niños con parálisis cerebral que de otra manera no podrían hacerlo, con una estructura que se adapta a su cuerpo e imita el funcionamiento del músculo natural. "Estos peques nunca han tenido esa sensación", destaca Víctor Chacón de Marsi Bionics, la empresa creadora del robot.

La adquisición de este exoesqueleto pediátrico por parte de Aspace Coruña, que requirió una inversión de 150.000 euros, es posible gracias a una donación anónima. A él podrán acceder los 23 niños de la asociación, como Darío, un peque de 9 años que este miércoles protagonizó una demostración en vivo en un acto en Aspace con alta representación institucional, como la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo; la diputada de Política Social de la Diputación de A Coruña, Mar García, o el alcalde de Sada, Benito Portela.

Aspace usa tecnología 3D para crear utensilios y cubiertos para comer adaptados a personas con parálisis cerebral Más información

Este dispositivo también estará disponible para cualquier familia con un menor con parálisis cerebral que se quieran beneficiar de sus beneficios, entre ellos el retraso de la aparición de complicaciones osteoarticulares, como la escoliosis, osteoporosis y contracturas musculares.

“Este equipamiento es una muestra de la gran apuesta de Aspace Coruña por la innovación, que es la razón de ser la organización”, aseguró la presidenta de la asociación, María Carmen Barreiro.

El exoesqueleto pediátrico fue adquirido en 2024 y la asociación ha dedicado todo este tiempo a la formación de sus profesionales y a la realización de numerosas sesiones con niños de su Centro Educativo para evaluar la eficacia de este equipamiento.

Exoesqueleto 'Atlas 2030'

El exoesqueleto pediátrico 'Atlas 2030' fue desarrollado por Marsi Bionics, una empresa nacida como spin off del CSIC. Su creadora es Elena García Armada, una de las científicas más prestigiosas del CSIC.

Los tres puntos fuertes de ASPACE Coruña Más información

Este dispositivo está compuesto por ocho articulaciones activas y ayuda a caminar tanto adelante como hacia atrás. Como permite estar de pie durante los desplazamientos favorece que el niño tenga una mejor perspectiva de su entorno e interactúe más durante la terapia, facilitando además su participación en otras actividades pedagógicas, en juegos…

El exoesqueleto pediátrico está dirigido a niños con un peso máximo de 35 kilos y una altura máxima de 130 centímetros, y se adapta perfectamente a su cuerpo. Para su utilización es necesaria una valoración previa por parte de un equipo de fisioterapia, que determina el número e intensidad de las sesiones.

Entre sus numerosos beneficios destacan la mejora de la fuerza muscular y respiratoria, la reducción de contracturas musculares, la regulación del tono muscular, y la prevención o retraso de complicaciones propias de enfermedades neuromusculares, además de mejorar la autoestima y el bienestar. "Queremos mejorar día a día la calidad de vida de estos pequeños", zanjó el gerente de Aspace, Ricardo Iglesias.