Aer Lingus cancela los vuelos entre A Coruña y Dublín previstos para abril

Avión de la compañía irlandesa AerLingus Adam Moreira

La compañía Aer Lingus ha cancelado los vuelos entre A Coruña y Dublín previstos para el mes de abril. La operativa, cargada en Alvedro durante el cierre de Lavacolla (del 23 de abril al 27 de mayo) ya no está activa, tal y como ha informado la aerolínea a los clientes que habían adquirido un billete para volar a la capital de Irlanda. Los motivos, señalan desde Alvedro Vuela Más Alto, "se desconocen".

El enlace con Dublín iba a contar con cuatro frecuencias semanales y la venta de billetes llevaba activa en la página web de la compañía desde diciembre. No obstante, durante los 35 días de cierre de Rosalía de Castro se sumarán a la parrilla del aeropuerto de A Coruña los enlaces con París, Londres-Heathrow, Bilbao, Sevilla, Málaga, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Palma de Mallorca. Y también se aumentarán frecuencias con Barcelona y Madrid. Vueling, además, reabrirá temporalmente su base en el aeródromo.

Desvío

El vuelo procedente de Londres-Gatwick que tenía previsto aterrizar esta tarde en Alvedro se desvió a Santiago sin intentar tomar tierra en A Coruña. El sentido inverso de salida a Londres, no obstante, se programó para operar puntual desde A Coruña. La previsión es que a las 18.45 horas el avión llegue a Alvedro, tras despegar de Santiago, vacío.

Además, este miércoles se ha cancelado el vuelo nocturno entre Madrid y A Coruña, de Air Europa, ante la previsión de viento.