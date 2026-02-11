Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

A Coruña surfea sobre mojado en la tercera racha de lluvia más larga de su historia

Desde que la Aemet tiene registros, solo en dos ocasiones ha precipitado durante más días consecutivos: en 1936 y en 2014

Dani Sánchez
Dani Sánchez
11/02/2026 04:36
Un usuario de BiciCoruña, con una tabla de surf en la mano en medio de una jornada lluviosa
Un usuario de BiciCoruña, con una tabla de surf en la mano en medio de una jornada lluviosa
Javier Alborés
A Coruña se subió este 2026 a una ola que está acabando con la paciencia de la ciudad. Y es que, desde el pasado 8 de enero, todavía no ha parado de llover, o lo que es lo mismo, la urbe herculina lleva registrando precipitaciones durante 34 días seguidos. Una racha que ya entra en el top 3 desde que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene registros, solo por detrás del invierno de 2014 (41 días seguidos) y del de 1936, que se encuentra en lo más alto de la lista con 44 jornadas consecutivas de lluvia.

Una pareja trata de protegerse de la lluvia durante esta racha de lluvia prolongada

A Coruña apunta al récord de días consecutivos con lluvia, vigente desde 1936

El motivo de este invierno mojado es el paso continuo de borrascas por la ciudad. ‘Goretti’, ‘Harry’, ‘Ingrid’, ‘Joseph’ o ‘Marta’ son algunos de los temporales atlánticos que desencadenaron sus peores efectos sobre la urbe. Lo hicieron prácticamente desde el inicio de año. De hecho, el pasado mes de enero ya escribió su nombre en el libro de los récords meteorológicos al tratarse del primer mes del año con más jornadas de lluvia de la serie histórica de la Aemet. Algo que parece secundar febrero, aunque todavía existe cierta incertidumbre sobre si finalmente puede contribuir a superar el récord, vigente desde que, el 28 de noviembre de 1935 empezó una racha de precipitación que no terminaría hasta el 10 de enero del siguiente año. Pero también para superar a 2014, cuando no paró de llover desde el 10 de enero hasta el 21 de febrero.

Once jornadas más

Para ello, la ciudad coruñesa tendrá que registrar, al menos, 0,1 litros por metro cuadrado durante once jornadas más. Es decir, tendría que seguir lloviendo de forma ininterrumpida hasta el próximo 21 de febrero (incluido). Así, cabe destacar que el Observatorio de la Aemet mide la lluvia registrada en la estación entre las 07.00 y 06.59, no entre 00.00 y 23.59. El pasado día 12 de enero se pudo romper la racha por esta casuística, ya que entre 07.00 y 06.59 horas se registraron 0,2 litros por metro cuadrado, pero entre 0.00 y 23.59 no se acumuló ningún litro.

La presa de Cecebre, en un momento de máxima capacidad

A Coruña es la quinta ciudad más lluviosa de toda España... y de Galicia

Sin embargo, a esta racha se le suma un nuevo problema: el anticiclón de las Azores. Según el delegado de la Aemet en Galicia, Francisco Infante, “durante el fin de semana el anticiclón de Azores se desplazará hacia el norte, es decir, a su posición habitual”, por lo que a partir del próximo sábado la probabilidad de lluvia bajará considerablemente y, por tanto, aumentará la de días sin lluvia, lo que podría cortar la racha acumulada.

Lluvia acumulada por días desde el 8 de enero
Lluvia acumulada por días desde el 8 de enero
Elaboración propia
