Un accidente en la AP-9 complica la entrada a A Coruña

Fotografía de los vehículos implicados en el accidente DGT

Un nuevo accidente de tráfico registrado este martes en la AP-9 dificultó de nuevo el acceso a A Coruña a la altura del desvío en A Pasaxe. El incidente se ha producido en el punto kilométrico 3 en sentido a la ciudad de sobre las 08.30 horas, en el mismo donde ya se registró otro la semana pasada

Una conductora herida en un accidente con cinco vehículos implicados en A Coruña Más información

En el siniestro se vieron implicados tres vehículos y provocó hasta dos kilómetros de retenciones que se extendieron hasta la avenida de Alfonso Molina y colapsó el principal acceso a la ciudad..