Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Un accidente en la AP-9 complica la entrada a A Coruña

Belén Cebey
Belén Cebey
10/02/2026 09:47
Accidente de tráfico en la AP-9
Fotografía de los vehículos implicados en el accidente
DGT
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Un nuevo accidente de tráfico registrado este martes en la AP-9 dificultó de nuevo  el acceso a A Coruña a la altura del desvío en A Pasaxe. El incidente se ha producido en el punto kilométrico 3 en sentido a la ciudad de sobre las 08.30 horas, en el mismo donde ya se registró otro la semana pasada

Atasco en Alfonso Molina

Una conductora herida en un accidente con cinco vehículos implicados en A Coruña

Más información

En el siniestro se vieron implicados tres vehículos y provocó hasta dos kilómetros de retenciones que se extendieron hasta la avenida de Alfonso Molina y colapsó el principal acceso a la ciudad..

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Elisa Mouliaá comunica al juez que sigue adelante con la acusación contra Errejón
EFE
Desbordamiento del Mendo y el Mandeo en Betanzos el 5 de febrero

Augas de Galicia activa el "nivel vermello" por inundaciones en la estación Mandeo-Coirós
Lucía Tenreiro
Re y Lage entran en el pleno

A Coruña recauda medio millón de euros por la tasa turística e inspeccionará a los pisos vacacionales que no cumplen la norma
Lara Fernández
La plataforma petrolífera ‘Noble Voyager’, en Langosteira

La plataforma petrolífera ‘Noble Voyager’ partirá de Langosteira a Ferrol esta semana
Iván Aguiar