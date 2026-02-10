Radiografía del Puerto de A Coruña: ¿qué países son sus socios comerciales?

Una descarga de áridos realizada en el Puerto Exterior de Langosteira Germán Barreiros

El tráfico de mercancías del puerto de A Coruña experimentó un descenso de cerca del 6% el año pasado, con 13,8 millones de toneladas, frente a las 14,7 registradas en el ejercicio anterior. Los datos facilitados a este diario por la Autoridad Portuaria revelan detalles llamativos sobre estas operaciones.

Como hitos destacados, la actividad de la dársena herculina está dedicada en su mayor parte a las importaciones, que suponen el 70% del total. Mientras que las exportaciones se quedan en un 30%.

La mayor parte de los productos que llegan al Puerto Interior como al Exterior proceden de Estados Unidos, México y Libia. En el caso de las operaciones dedicadas a exportación, el mayor cliente es el mercado español, seguido de países como Holanda y Francia.

Importaciones

La fuerte demanda de petróleo proveniente de Estados Unidos, México y Libia, junto con el dinamismo de los graneles agroalimentarios, consolidó la actividad comercial de la Autoridad Portuaria.

El registro de operaciones realizadas en el puerto de A Coruña revelan que 9,6 millones de toneladas de mercancías se corresponden con tráficos de importación, es decir, aquellos que traen mercancías de fuera a las instalaciones coruñesas. Entre ellos abundan las materias primas.

Según los datos del Puerto, el petróleo crudo se mantuvo en 2025 como el principal protagonista de esta estadística, sumando más de 5,3 millones de toneladas, lo que representa más de la mitad del volumen total operado.

En este apartado, Estados Unidos se consolidó como el socio comercial más relevante, aportando casi dos millones de toneladas de crudo, seguido de cerca por México (1,5 millones) y Libia (0,9 millones). En este caso, se trata de mercancías destinadas la refinería de Repsol, que es la empresa que más peso tiene en el balance portuario.

Más allá de los hidrocarburos, el sector agroalimentario es muy importante para la Autoridad Portuaria de A Coruña. El maíz (1,12 millones de toneladas) y la harina de soja (0,55 millones) registraron el año pasado movimientos significativos, con Brasil, Canadá, Estados Unidos y Ucrania compitiendo por los primeros puestos..

En el ámbito nacional, España se posicionó como el cuarto país con mayor volumen total registrado (con cerca de 840.000 toneladas), pero lidera segmentos específicos de alto valor añadido. Destacó especialmente en la gestión de aceites químicos, donde acaparó la gran mayoría de la cuota de mercado, y en la distribución de gasoil y cemento a granel.

Exportaciones

El balance de los productos que salen del puerto s hacia el exterior supuso el 30% del tráfico total en 2025, alcanzando un volumen total de 3,7 millones de toneladas movilizadas.

El motor principal de estas cifras fue el segmento de los hidrocarburos. La gasolina y el petróleo refinado encabezaron la lista con 1,2 millones de toneladas, seguidos por el gasoil, que registró un movimiento de poco más de un millón de toneladas. Ambos productos suman más del 60% del total exportado, reflejando una intensa actividad vinculada a la refinería de Repsol.

Otros productos como el coque verde de petróleo (265.391 toneladas) y los aceites químicos (246.733 toneladas) también mostraron un buen desempeño el año pasado, diversificando la cartera de productos energéticos y químicos que salen hacia el exterior.

En cuanto a la distribución geográfica, España se mantuvo como el principal receptor de mercancías con 1,08 millones de toneladas, lo que subraya la importancia del mercado nacional.

En el ámbito internacional, el eje europeo mostró un gran dinamismo el año pasado. Holanda fue el segundo destino global con 374.024 toneladas, impulsado por la recepción de gasolina y asfalto. Francia ocupó el tercer lugar con 304.729 toneladas, destacando por la importación de bioetanol y azufre, según los datos del Puerto.

Más allá de los líquidos, las exportaciones de materiales de construcción y minerales aportaron una estabilidad fundamental al balance global. El envío de cuarzo (185.288 toneladas con destino a Noruega e Islandia) y de granito (90.716 toneladas hacia EE.UU.) demuestra la competitividad de los productos sólidos en mercados de alta exigencia técnica.

Este resultado consolida la posición de la infraestructura como un nodo logístico clave para el sector energético y de materias primas, destacando una fuerte demanda de productos refinados en el mercado europeo y atlántico.

Productos

Por sectores, en graneles líquidos se registraron en 2025 un total de 9,4 millones de toneladas, por 9,8 millones del año anterior, debido principalmente a la práctica desaparición del tráfico de nafta, que no se compensó con el alza de otros productos petrolíferos, según afirma el Puerto.

En graneles sólidos, se pasó de 4,21 millones de toneladas en 2024 a 3,77 millones en 2025, motivado por los descensos en clínker, coque y roca fosfórica. Finalmente, en mercancía general se alcanzaron 464.765 toneladas, con una bajada del 14% por un menor movimiento de productos siderúrgicos.