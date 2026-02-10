Nuevos retrasos y cancelaciones en la estación de tren de A Coruña por la huelga de los sindicatos minoritarios

Viajeros afectados por la huelga de los sindicatos minoritarios, en la estación de tren de A Coruña Javier Alborés

Nueva jornada de caos en la estación de tren de A Coruña. Después de que durante la tarde de este lunes los sindicatos mayoritarios desconvocasen la huelga tras llegar a un "acuerdo histórico" con el Ministerio de Transportes, los viajeros seguro no imaginaban que desde primera hora de la mañana de este martes, la copla iba a ser exactamente igual. O incluso peor. El motivo de las nuevas incidencias se debe a que los sindicatos minoritarios (CGT, SF y Alferro) han decidido mantener la huelga durante las jornadas de este martes y de mañana miércoles, lo que provocó una auténtico caos en las principales estaciones de Galicia.

La primera jornada de huelga ferroviaria agota la paciencia de los viajeros en A Coruña Más información

Tal y como explicó la Confederación General de Trabajo (CGT) en un comunicado, "lo que se ha firmado no resuelve el problema y, lo que es peor, vuelve a dejar fuera a las plantillas y al conjunto del sector ferroviario". Según el sindicato, el acuerdo no cambia el modelo ferroviario, "es un nuevo parche, una salida rápida para apagar el conflicto sin abordar las causas que nos han traído hasta aquí". Fuentes de la CGT cifran en un 20% la plantilla que ha secundado la huelga durante la segunda jornada de paro.

Nueva incertidumbre

Las cancelaciones y retrasos provocados por la huelga están teniendo si cabe más presencia durante este segundo día de paro. Desde primera hora de la mañana, más de un 80% de las frecuencias ferroviarias con origen o destino A Coruña se vieron afectadas, bien en cambio de hora, o directamente suprimido el servicio. Desde la urbe herculina, partió con un retraso de más de media hora la primera frecuencia a Ourense, a las 07.05 horas. Pero también registró incidencias en su salida el de Vigo Urzaiz de las 08.00 horas y el de Barcelona-Sants de las 08.13. El siguiente tren hacia la ciudad olívica (09.00 horas) directamente no partió.

Los sindicatos mayoritarios desconvocan la huelga de ferrocarril Más información

Todavía más afectadas fueron las frecuencias con destino la ciudad. Hubo retrasos o cancelaciones en los diez primeros trayectos. En solo tres horas, dos trenes procedentes de Vigo y dos de Ourense no llegaron siquiera a partir con destino la urbe herculina. No obstante, al contrario que la jornada de ayer, muchos de los viajeros pudieron recibir un mensaje de Renfe una hora antes de la partida de su tren que explicaba que "como consecuencia de una incidencia operativa derivada de la huelga, el tren no va a circular y no podemos garantizar un plan alternativo por carretera". Algo que terminó con la paciencia de muchos viajeros que, un día más, sufrían los peores efectos del paro en el sector.

Lista de frecuencias retrasadas o canceladas, esta mañana, en la estación de tren de Santiago Cedida

Mateo Pérez es uno de esos viajeros habituales que cada día hace uso del transporte sobre raíles. En su caso, viaja todos los días desde Santiago hacia A Coruña para trabajar y, al igual que ayer, sufrió las peores consecuencias de la huelga: "Ayer me enteré cuando llegué a la estación de que el tren ni siquiera había partido de Ourense (lugar de procedencia). Lo peor de todo es que nadie sabe dar ni una sola explicación. Hoy, tuve la 'suerte' de que, al tener coche, pude prevenir la cancelación del tren. Pero, ¿quién me va a pagar la gasolina y el peaje?", comenta visiblemente molesto el usuario coruñés.

“Una incidencia operativa” obliga a cambiar el tren por el bus en el último trayecto del día entre A Coruña y Vigo Más información

La peor parte fue para los viajeros de los trenes que registraron grandes retrasos y para los que la operadora pública no ha fletado ningún tipo de transporte alternativo. "Mi tren debía partir hacia Vigo a las 09.00 horas. Primero me dicen que lleva retraso, después que no está el tren y, cuando ya tomé la decisión de comprar un bus, me entero de que está cancelado", añade María Vilar, quien además insiste en que la operadora pública tenga "más transparencia" en estos días.