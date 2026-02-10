Protesta de Lecer el día dos en María Pita Javier Alborés

El Ayuntamiento ha conseguido que Serviplus, la empresa concesionaria del programa Lecer, acepte que sea la Administración local la que pague directamente a los trabajadores. Es una cifra de casi 40.000 euros a repartir entre 50 monitores que se encargaban de impartir toda clase de talleres. Sin embargo, Serviplus se retiró de la concesión en noviembre, alegando pérdidas, y no abonó los sueldos debidos.

El Ayuntamiento había reaccionado reteniendo el pago a Serviplus y ahora usará ese dinero para pagar a los trabajadores. Se concretará una vez que estos últimos firmen la aceptación de esta medida que afecta a sus derechos de cobro.

Solucionado este problema, queda el de la prestación del servicio, que debería haber comenzado ya el lunes de la semana pasada su temporada de primavera. El Ayuntamiento también trabaja para encontrar a una empresa que se encargue de la gestión cultural, asegura que está en contacto con varias empresas que pueden prestar el mismo servicio y, si Serviplus aceptase, podría reanudarse la prestación en cuestión de días.