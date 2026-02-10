Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los hosteleros de María Pita se suman a las críticas a la nueva normativa de terrazas

Lejos de entrar en debates estéticos, creen que el Gobierno local de A Coruña les ha dejado de lado en la redacción

Guillermo Parga
Guillermo Parga
10/02/2026 21:59
Varios viandantes pasean este martes por delante de una terraza de María Pita
Varios viandantes pasean este martes por delante de una terraza de María Pita
Javier Alborés
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La nueva normativa de terrazas, que fue aprobada por la Junta de Gobierno local la pasada semana y que será llevada a pleno mañana, sigue generando debate, inquietud y preocupación entre los empresarios que deberán adaptar sus negocios a los nuevos postulados estéticos, horarios y conceptuales. Una de las zonas más sensibles, y que se encontraba en un limbo desde la finalización de su concesión hace cuatro años, es la plaza de María Pita, que variará notablemente su aspecto, por imperativo antes de la finalización de este año.

Recreación de las futuras terrazas de María Pita

El rechazo a la normativa de terrazas de A Coruña pone de acuerdo a toda la hostelería y el PP

Más información

Sin embargo, antes de entrar en consideraciones estéticas, lo que más enfado ha provocado entre los afectados e implicados es el hecho de no sentirse partícipes de ese texto. Es el caso de Javier Pastoriza, propietario de El Tequeño y, además, presidente de la Zona Comercial Obelisco. “Entendemos que primero tiene que ser el diseño, y posteriormente la ordenanza”, dice. “Creo que están haciendo la casa por el tejado y no por los cimientos. La ciudad tiene unos presupuestos y no percibo que haya una urgencia; pueden esperar un mes o dos y hacer bien las cosas, porque la ciudad no está paralizada”, añade. Pastoriza, además, recuerda que tanto él como sus vecinos de negocio fueron citados en octubre para aportar sus ideas. “Aceptamos la sustitución de un modelo por otro que nos permitiera trabajar en condiciones de viento y lluvia, pero hablábamos de trabajar en equipo sobre ese nuevo diseño”, subraya.

Gesto

El Tequeño es uno de los decanos de la hostelería de María Pita y, por lo tanto, ha pasado por varios diseños y proyectos para la plaza. “Toda esta ordenanza nueva va a implicar un mobiliario nuevo y unos gastos que no puedes cambiar de la noche a la mañana. Existe una regulación muy estricta a la que tendremos que adaptarnos y, sin embargo, hay una ordenanza vigente de terrazas que nadie revisa que se cumpla”, lamenta. “Si no se vigila el cumplimiento de la normativa vigente, interpreto que esto se hace solamente para fastidiar esa terraza acristalada”, prosigue.

Las terrazas de Matogrande tendrían que cerrar a las once de la noche según el nuevo borrador

La normativa de terrazas de A Coruña recibe su primer rapapolvo

Más información

Los hosteleros de María Pita, en colaboración con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, realizarán aportaciones al texto normativo que se aprobará en el pleno municipal. Se trata del periodo de alegaciones que acompaña a toda medida de ese tipo. Sin embargo, tanto El Tequeño como otros de los presentes en aquella reunión de octubre creen que esas alegaciones podrían haberse comunicado en una colaboración más estrecha entre las partes.

Una persona se dirige a la plaza de María Pita, con las terrazas al fondo

Los arquitectos de Galicia dicen que se ha perdido “una oportunidad” de eliminar las terrazas de María Pita

Más información

Otro de los empresarios de la zona, que prefiere no dar ni su nombre ni el de su establecimiento, dice que el Ayuntamiento “sabía que ese modelo no convencía” y muestra su preocupación porque “imposibilita trabajar con normalidad en invierno”. Además, cree que “decir que se reúnen con los hosteleros no es lo mismo que tenerlos en cuenta”.

Recreación de la propuesta para las terrazas de María Pita

Así es la ordenanza de terrazas de A Coruña, que regula las situadas en plazas de aparcamiento

Más información

Cuando la pasada semana el Ayuntamiento, a través de la alcaldesa, Inés Rey, anunció la aprobación del texto regulador de las terrazas, la noticia cogió con el pie cambiado a todo el sector de la hostelería. La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, la Asociación de Hosteleros de La Marina y la Asociación para la Defensa de la Hostelería y el Ocio Nocturno mostraron su sorpresa por no haber podido leer el texto antes del anuncio del Ayuntamiento. Un texto que, además, formaba parte del acuerdo de investidura entre el PSOE y el BNG y era una demanda recurrente desde la pandemia, cuando se abrió la mano para ocupar las plazas de aparcamiento y permitir la supervivencia de los negocios en el que fue el momento más crítico para el sector en mucho tiempo. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Coche estacionado en Os Mallos con el cristal roto.

La Policía achaca a una sola mujer la ola de robos en Os Mallos
Abel Peña
Protesta de Lecer el día dos en María Pita

Los trabajadores del programa Lecer podrán cobrar los atrasos
Abel Peña
Francisco Vázquez, el pasado lunes, delante del Millennium

Francisco Vázquez, reconocido con el Premio Sánchez-Terán a los Valores Constitucionales en los Premios Foro España Cívica
Redacción
Guardia Civil, Bomberos de Betanzos y Policía Local y Protección Civil de Bergondo actuaron

Un bus escolar sufre una salida de vía en Bergondo
Fran Moar