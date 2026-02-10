Los hosteleros de María Pita se suman a las críticas a la nueva normativa de terrazas

Varios viandantes pasean este martes por delante de una terraza de María Pita Javier Alborés

La nueva normativa de terrazas, que fue aprobada por la Junta de Gobierno local la pasada semana y que será llevada a pleno mañana, sigue generando debate, inquietud y preocupación entre los empresarios que deberán adaptar sus negocios a los nuevos postulados estéticos, horarios y conceptuales. Una de las zonas más sensibles, y que se encontraba en un limbo desde la finalización de su concesión hace cuatro años, es la plaza de María Pita, que variará notablemente su aspecto, por imperativo antes de la finalización de este año.

Sin embargo, antes de entrar en consideraciones estéticas, lo que más enfado ha provocado entre los afectados e implicados es el hecho de no sentirse partícipes de ese texto. Es el caso de Javier Pastoriza, propietario de El Tequeño y, además, presidente de la Zona Comercial Obelisco. “Entendemos que primero tiene que ser el diseño, y posteriormente la ordenanza”, dice. “Creo que están haciendo la casa por el tejado y no por los cimientos. La ciudad tiene unos presupuestos y no percibo que haya una urgencia; pueden esperar un mes o dos y hacer bien las cosas, porque la ciudad no está paralizada”, añade. Pastoriza, además, recuerda que tanto él como sus vecinos de negocio fueron citados en octubre para aportar sus ideas. “Aceptamos la sustitución de un modelo por otro que nos permitiera trabajar en condiciones de viento y lluvia, pero hablábamos de trabajar en equipo sobre ese nuevo diseño”, subraya.

Gesto

El Tequeño es uno de los decanos de la hostelería de María Pita y, por lo tanto, ha pasado por varios diseños y proyectos para la plaza. “Toda esta ordenanza nueva va a implicar un mobiliario nuevo y unos gastos que no puedes cambiar de la noche a la mañana. Existe una regulación muy estricta a la que tendremos que adaptarnos y, sin embargo, hay una ordenanza vigente de terrazas que nadie revisa que se cumpla”, lamenta. “Si no se vigila el cumplimiento de la normativa vigente, interpreto que esto se hace solamente para fastidiar esa terraza acristalada”, prosigue.

Los hosteleros de María Pita, en colaboración con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, realizarán aportaciones al texto normativo que se aprobará en el pleno municipal. Se trata del periodo de alegaciones que acompaña a toda medida de ese tipo. Sin embargo, tanto El Tequeño como otros de los presentes en aquella reunión de octubre creen que esas alegaciones podrían haberse comunicado en una colaboración más estrecha entre las partes.

Otro de los empresarios de la zona, que prefiere no dar ni su nombre ni el de su establecimiento, dice que el Ayuntamiento “sabía que ese modelo no convencía” y muestra su preocupación porque “imposibilita trabajar con normalidad en invierno”. Además, cree que “decir que se reúnen con los hosteleros no es lo mismo que tenerlos en cuenta”.

Cuando la pasada semana el Ayuntamiento, a través de la alcaldesa, Inés Rey, anunció la aprobación del texto regulador de las terrazas, la noticia cogió con el pie cambiado a todo el sector de la hostelería. La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, la Asociación de Hosteleros de La Marina y la Asociación para la Defensa de la Hostelería y el Ocio Nocturno mostraron su sorpresa por no haber podido leer el texto antes del anuncio del Ayuntamiento. Un texto que, además, formaba parte del acuerdo de investidura entre el PSOE y el BNG y era una demanda recurrente desde la pandemia, cuando se abrió la mano para ocupar las plazas de aparcamiento y permitir la supervivencia de los negocios en el que fue el momento más crítico para el sector en mucho tiempo.