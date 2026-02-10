Los fármacos más difíciles de conseguir en A Coruña: de colirios a corticoides inyectables

Ramón Sáez, en su farmacia de Linares Rivas Javier Alborés

Los problemas de suministro de los medicamentos son el pan de cada día de las farmacias. Si bien la lista es enorme y varía cada año, hay algunas faltas que afectan más que otras a A Coruña. Aunque este 2026 el problema parece que no está tanto en el desabastecimiento como en el suministro irregular, según detalla Ramón Sáez, vicepresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (COFC).

“Medicamentos con desabastecimiento hay muchísimos, pero por el momento casi todos tienen equivalentes”, asegura el propietario de una farmacia en Linares Rivas. Esto ocurre con antibióticos como el Augmentine, con dos presentaciones –en comprimidos o en sobre–, con problemas de suministro pero con sustitutos en el mercado.

Casos como este se resuelven de forma sencilla en el mostrador, aunque para Sáez estos cambios conllevan sus riesgos por las confusiones que puede generar, especialmente entre la población más mayor. “Hay veces que nos hemos encontrado que una persona estaba tomando dos medicamentos para lo mismo, por ejemplo, dos omeprazoles. En este caso, no supone un problema de salud, pero si lo haces con dos anticoagulantes, podría ser grave”, alerta el especialista.

En la lista de faltas de este año no hay “ninguno de uso común”, como sí ocurría el año pasado con el famoso Ozempic o los fármacos para tratar el TDAH. “Hay más problemas con medicamentos hospitalarios”, asegura Sáez. Entre ellos está Trigon Depot, un corticoides inyectable imposible de localizar en las boticas ahora mismo. De hecho, la propia Agencia Española de Medicamentos ya indica que sólo se está suministrando a hospitales ante la escasez.

Aunque si hay un fármaco que se ve todos los años en el ranking son los colirios, algo que se debe a un problema estructural en España. “No hay tanta variedad y las opciones quedan muy justas por la baja disponibilidad”, explica Sáez. Colircusi Gentadexa y Oftacilox son los que más problemas tienen este 2026.

No obstante, el problema es mucho más grande de lo que parece, pues a los desabastecimientos comunicados se suma el suministro irregular. “Hay fármacos que conseguimos, pero no en la cantidad que necesitamos. Si necesitamos diez y nos llegan tres, no es una falta, pero sí un problema”, alerta Sáez. Entre ellos cita Sinemet Plus, un tratamiento para el parkinson.

A continuación, se muestran la lista de los medicamentos con mayor problema de suministro o dificultad para localizarlos en las farmacias de A Coruña:

Augmentine

Desde diciembre de 2025. Es un antibiótico con problemas de suministro en sus dos presentaciones (sobre y comprimidos). Está previsto que se restablezca en el mes de mayo.

Colircusi Gentadexa

Desde agosto de 2025. Un colirio sujeto a prescripción médica para infecciones oculares o de oído. La AEMPS estima el fin de la falta en junio de este año.

Oftacilox

Desde octubre de 2025. Otro colirio antibiótico para el tratamiento de úlceras de la córnea e infecciones del ojo y las partes que le rodean. Previsto para mayo de 2026.

Trigon Depot

Desde junio de 2025. Corticoides inyectable en suministro sólo para hospitales. El titular está realizando una distribución controlada al disponer de unidades limitadas.

Sinemet Plus

Tratamiento para el parkinson sin falta comunicada al Ministerio de Sanidad pero que registra problemas de localización a las farmacias.