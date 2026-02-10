Mi cuenta

A Coruña

Los alumnos del CIFP Ánxel Casal, en A Coruña, temen que su "futuro académico se vea perjudicado" por la huelga de transportes

Los estudiantes del centro coruñés reunieron más de 550 firmas, dirigidas a Educación, para que no les cuenten las ausencias a clase por la falta de medios para desplazarse

Dani Sánchez
10/02/2026 17:24
Vista del CIFP Ánxel Casal, en Monte Alto
Quintana
El alumnado del CIFP Ánxel Casal de A Coruña está viviendo de primera mano las consecuencias de las huelgas en el transporte público. El centro, que acoge cada año más de 2.500 estudiantes, cuenta con ciclos formativos muy demandados -en muchos casos únicos en la zona-, lo que provoca que cada año sean muchos los alumnos que se desplacen a estudiar al recinto educativo desde diferentes partes de la provincia y del territorio gallego. No obstante, con el reciente paro en el transporte sobre raíles y la huelga indefinida prevista desde este miércoles en el bus, temen que su "futuro académico sea vea perjudicado".

Viajeros afectados por la huelga de los sindicatos minoritarios, en la estación de tren de A Coruña

Nuevos retrasos y cancelaciones en la estación de tren de A Coruña por la huelga de los sindicatos minoritarios

Según explican en un comunicado, el problema reside en que, aunque las faltas puedan justificarse por la situación derivada de la huelga, el número permitido de ausencias sigue existiendo y se termina agotando: "Suspender una asignatura por no poder llegar a clase es algo que nadie desea ni busca. Puede entenderse que un día puntual sea inevitable, pero no se trata de algo aislado: está ocurriendo de forma repetida y muchos no pueden permitirse alternativas", apuntan.

Reivindicación

Ante esta situación, el alumnado ha reunido más de 550 firmas,  que ya han sido entregadas junto con una reclamación formal en el registro -dirigida a la Consellería de Educación-, solicitando una solución. "No pedimos una medida concreta, solo una respuesta que tenga en cuenta la realidad que estamos viviendo", inciden.

Viajeros afectados por la huelga ferroviaria, esta mañana, en la estación de tren de A Coruña

La primera jornada de huelga ferroviaria agota la paciencia de los viajeros en A Coruña

Así, añaden que el profesorado comprende el problema y  muestra su apoyo, pero que tampoco está en su mano resolverlo. "Necesitamos que se les respalde para que no se vean obligados a perjudicar académicamente a estudiantes que, aun teniendo las asignaturas trabajadas y aprobadas, no pueden asistir por causas ajenas a su voluntad", concluyen los estudiantes del centro de enseñanza coruñés.

