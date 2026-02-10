Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Panaderías carnaval
A Coruña

Las orejas y las filloas ya arrasan en A Coruña a pesar del incremento de su precio

Omar BelloAndrea Gestal
Omar Bello y Andrea Gestal
10/02/2026 17:12

Con la llegada de los carnavales, no todo es disfrazarse, sino que también es momento de disfrutar de los manjares típicos de esta época del año. Las tradicionales orejas y las filloas siguen siendo los productos más demandados, y cada vez son más los que prefieren comprarlas en lugar de invertir horas en prepararlas en casa. Y todo ello, a pesar de que este año los precios han experimentado una ligera subida. 

"La gente tiene muchas ganas de comer cosas de carnaval. Estamos vendiendo algo más de filloas que de orejas", admite Nieves, de panadería Suso, uno de los numerosos establecimientos de la ciudad en los que venden estos productos caseros. "En cuanto a precio, las filloas las tenemos a un euro y las orejas a 2,40 la unidad", explica.

En la plaza de Lugo se pueden comprar los productos típicos de carnaval en varios negocios. Uno de ellos es Montefurado, en donde Camila reconoce que lleva muchos días despachando orejas y filloas. "La gente normalmente lleva un montón de filloas, pero hay que reconocer que las orejas son muy finitas y son divinas. Y también vendemos muchas rosquillas", afirma. "Tenemos ya muchos encargos. La oreja cuesta sobre dos euros la unidad y la filloa, a doce euros la docena", añade.

En Forno 12 también tienen ya muchos encargos para estos días. "Las filloas hoy han volado. Se acabaron a primera hora de la mañana. Normalmente, las tenemos a trece euros la docena. Las orejas, a dos euros. Están un poco más caras que el año pasado porque han subido mucho los precios de los productos básicos, como la leche, los huevos y la harina", explica Zuriñe. "Para el trabajo que dan, es un precio muy bueno. La elaboración es totalmente artesanal, a mano, y mucha gente prefiere comprarlas para evitarse todo el trabajo de elaborarlas", concluye.

Y es que, aunque los días grandes del carnaval todavía no han llegado, ya no hay que esperar más para disfrutar de las orejas y de las filloas. 

