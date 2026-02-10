Lara Pintos | “No solo hay carnaval en Monte Alto”

La pintora coruñesa Lara Pintos, en su taller Carlota Blanco

El Carnaval en A Coruña es una de esas tradiciones en las que, por mucho que a uno no le guste disfrazarse, siempre las disfruta. En la ciudad, son muchos los barrios que, en forma de comparsa, desfilan por las calles más céntricas de la urbe luciendo con orgullo sus pieles y pelucas, pero también su identidad. En A Coruña, si hay un barrio que acapara toda la atención en estas fechas es, sin duda, Monte Alto. Y con razón. Su cultura choqueira, que hoy protagoniza el carnaval de la ciudad, durante años sirvió como foro de reivindicación, logrando mantenerse incluso desde el franquismo, a pesar de las restricciones. No obstante, Monte Alto no es el único barrio que se disfraza en A Coruña. Se celebra el Carnaval en Os Mallos, en O Ventorrillo o en la Sagrada Familia, pero también en Los Rosales o en Matogrande.

Así lo quiere recalcar Lara Pintos (A Coruña, 1984). Titulada en Ilustración por la Escuela de Arte y Superior de Diseño Pablo Picasso de A Coruña en 2005 y licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo en la especialidad Dibujo y Pintura tan solo cinco años después (2010), presume orgullosa de nacer en la Sagrada Familia, “un barrio que, desgraciadamente, suele ser conocido por otras noticias” que poco tienen que ver con la celebración de Carnaval. El próximo viernes, de 12.00 a 13.00 horas, la pintora participará en el ya tradicional desfile de disfraces por el colegio del barrio. Un colegio que le vio crecer y que, desde este curso, lo ve con otra perspectiva: la de madre.

La coruñesa Lara Pintos expone en la Galería Dupla su visión "más personal" de Santiago Más información

“Cuando yo estudiaba allí, me encargaba ya de los murales por los pasillos cuando era una niña. Y ahora, volver allí..., son muchas emociones”, explica. En esta edición –y acorde a la invitada–, la temática son los pintores. Durante el festival, más de medio millar de alumnos (desde Infantil hasta sexto de Primaria) y profesores se disfrazarán de artistas de diferentes épocas, mientras Pintos reproduce en directo ‘La Gioconda’.

Precisamente del autor de ‘La Mona Lisa’ es del que irán disfrazados los profesores, que acompañarán el desfile haciendo varias coreografías mientras la pintora coruñesa representa el cuadro de Leonardo da Vinci y los niños lucen sus mejores galas de artistas reconocidos de cada época de la historia del arte.

“Antes hacía cosas más abstractas, ahora me he ido hacia el realismo, a lo íntimo vinculado a lo arquitectónico” Lara Pintos, pintora coruñesa

“Es una iniciativa muy chula. Tienen todo muy bien decorado, desde los pasillos del colegio hasta el propio pabellón. Como los profes van de Da Vinci, me pidieron que pintase su cuadro más famoso. Es una buena forma de hacer barrio, es importante ver que no solo hay carnaval en Monte Alto”, incide Pintos. Para ella, será todavía más especial si cabe el regreso al colegio por su hija: “Ella lo va a disfrutar, aunque yo no le expliqué que voy, si no..., yo creo que me voy a disfrazar un poco para que tampoco se ponga nerviosa pensando que estoy ahí. Pero bueno, no sé si me pillará. Ella sabe que su madre es pintora y que es alguien importante por lo menos en la familia”, dice.

Lara Pintos | “Esta es la primera vez que vuelo tan libre en la pintura” Más información

Trabajos actuales

La pintora herculina se encuentra en la actualidad trabajando en sus proyectos personales. “Mi pintura gira en torno a vincular la identidad a la arquitectura. Me estoy interesando mucho en representar espacios de Coruña y de Galicia, sobre todo, con la luz típica de aquí. Y también de arquitectura, que está como en peligro de extinción, entre comillas”, explica Pintos, quien ya prepara la agenda para sus próximas exposiciones.

Sobre el sector del arte, la pintora expresa que “la cosa va hacia adelante” y que se siente “súper afortunada” de poder vivir de sus creaciones. No obstante, no con el mismo producto: “Antes hacía cosas más abstractas, o quizá, por así decirlo, menos figurativas. Ahora me he ido hacia el realismo, a lo íntimo vinculado a lo arquitectónico, a la forma de habitar de los lugares. Todo es un estado de cambio, de tránsito constante”, concluye la pintora que el viernes cerrará un círculo de toda una vida orgullosa de su identidad.