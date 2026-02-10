La Policía achaca a una sola mujer la ola de robos en Os Mallos

Coche estacionado en Os Mallos con el cristal roto A.P.

La Policía Nacional considera como principal responsable de una ola de robos con fuerza que han padecido los coches estacionados en Os Mallos a una mujer. Se trata de una toxicómana de unos 40 años de edad que ya habría sido detenida en nueve ocasiones desde diciembre. Sin embargo, eso no interrumpió su racha criminal. Fuentes policiales estiman que habría robado en, o por lo menos roto, cerca de una veintena de vehículos aparcados en la calle.

Roban en tres coches aparcados en una calle de Os Mallos Más información

Asaltan un coche en A Coruña para robar las balizas de señalización Más información

Puesta en libertad el viernes, volvía a ser detenida el sábado, pero habría sido en diciembre cuando se inicia una ola de robos en vehículos que las mismas fuentes de la Policía Nacional consideran como “sin precedentes” en la historia reciente de la ciudad. Aunque se apunta a que las balizas V16 pueden tener algo que ver, dado que era un objeto más que robar dentro del vehículo, los expertos consultados lo niegan.

“Lo cierto es que esta mujer, toxicómana, y una legislación laxa en lo referente a la reincidencia, estarían tras la alta incidencia de estos delitos durante los últimos meses, fundamentalmente en el área de Os Mallos”, comentan. En efecto: los agentes se sienten frustrados por el hecho de que los jueces pongan en libertad a los sospechosos que cometen estos pequeños robos, incluso cuando estos son descubiertos in fraganti.

Esto ocurrió el día 6 de febrero, cuando un coche patrulla sorprendió a la ladrona cuando fracturaba la ventanilla trasera de un vehículo estacionado en la vía pública, en la calle Cardenal Cisneros. Y nuevamente el 7 de febrero, cuando la interfecta acababa de robar en dos vehículos estacionados en Francisco Catoira y Mariana Pineda. La mujer llevaba encima los objetos robados, que fueron devueltos a los propietarios.

A prisión

Pero lo más importante es que el juez ordenó su ingreso en prisión, para alivio de los policías que la habían detenido. “Es un problema porque una sola persona salida de la cárcel puede provocar una ola de robos”, explican fuentes del CNP. Esto, por supuesto, repercute en la sensación de inseguridad y tiene un reflejo claro en las estadísticas del Ministerio del Interior. Sin embargo, hay poco que se pueda hacer, dado que se trata de un delito no contra las personas, sino contra los objetos, normalmente se considera que el peligro de dejar en libertad a estos delincuentes es bajo.

Es muy probable que la mujer en cuestión solo pase unos meses en Teixeiro. Y cuando salga, el ciclo de robos y detenciones volverá a empezar.