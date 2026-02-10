Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La plataforma petrolífera ‘Noble Voyager’ partirá de Langosteira a Ferrol esta semana

En el Puerto Exterior ha retirado sus hélices de propulsión para poder someterse a una reparación

Iván Aguiar
Iván Aguiar
10/02/2026 12:24
La plataforma petrolífera ‘Noble Voyager’, en Langosteira
La plataforma petrolífera ‘Noble Voyager’, en Langosteira
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La Autoridad Portuaria de A Coruña destaca que el Puerto Exterior de Langosteira demuestra “su potencial como enclave de referencia para todo tipo de tráficos, escalas industriales y para las operativas más complejas”.

La entidad también indica que, desde el pasado 21 de enero, la dársena acoge a la plataforma petrolífera ‘Noble Voyager’, un gigante de 228 metros de eslora (equivalente en longitud a más de dos campos de fútbol profesionales) que se encuentra atracado para la retirada de sus hélices de propulsión, lo que le permitirá reducir su calado y así garantizar su acceso posterior al astillero de Navantia, en Ferrol.

Crucero 'Borealis', el primero que atraca en 2026 en A Coruña

El Puerto de A Coruña prorroga la concesión de la terminal de cruceros

Más información

Una vez finalizada la retirada de los propulsores, el ‘Noble Voyager’ será trasladado a Navantia Ferrol esta semana y, tras completar los trabajos, regresará de nuevo al puerto de Langosteira para la reinstalación de las hélices y la puesta a punto final, según informa la Autoridad Portuaria.

“La escala técnica de esta unidad, coordinada por Berge Maritima, S.L., pone de manifiesto, una vez más, la

enorme versatilidad y capacidad del Puerto Exterior para acoger buques de gran porte, plataformas petrolíferas y operaciones altamente especializadas y complejas”, asegura el Puerto coruñés.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Elisa Mouliaá comunica al juez que sigue adelante con la acusación contra Errejón
EFE
Desbordamiento del Mendo y el Mandeo en Betanzos el 5 de febrero

Augas de Galicia activa el "nivel vermello" por inundaciones en la estación Mandeo-Coirós
Lucía Tenreiro
Re y Lage entran en el pleno

A Coruña recauda medio millón de euros por la tasa turística e inspeccionará a los pisos vacacionales que no cumplen la norma
Lara Fernández
El ideal gallego

Correos reanuda por segundo año una campaña para enviar "cocido gallego" en paquetería
EFE