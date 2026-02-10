La plataforma petrolífera ‘Noble Voyager’ partirá de Langosteira a Ferrol esta semana

La plataforma petrolífera ‘Noble Voyager’, en Langosteira Quintana

La Autoridad Portuaria de A Coruña destaca que el Puerto Exterior de Langosteira demuestra “su potencial como enclave de referencia para todo tipo de tráficos, escalas industriales y para las operativas más complejas”.

La entidad también indica que, desde el pasado 21 de enero, la dársena acoge a la plataforma petrolífera ‘Noble Voyager’, un gigante de 228 metros de eslora (equivalente en longitud a más de dos campos de fútbol profesionales) que se encuentra atracado para la retirada de sus hélices de propulsión, lo que le permitirá reducir su calado y así garantizar su acceso posterior al astillero de Navantia, en Ferrol.

Una vez finalizada la retirada de los propulsores, el ‘Noble Voyager’ será trasladado a Navantia Ferrol esta semana y, tras completar los trabajos, regresará de nuevo al puerto de Langosteira para la reinstalación de las hélices y la puesta a punto final, según informa la Autoridad Portuaria.

“La escala técnica de esta unidad, coordinada por Berge Maritima, S.L., pone de manifiesto, una vez más, la

enorme versatilidad y capacidad del Puerto Exterior para acoger buques de gran porte, plataformas petrolíferas y operaciones altamente especializadas y complejas”, asegura el Puerto coruñés.