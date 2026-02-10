Escalera en la plaza del Tebeo, en una imagen de 2015 ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Un problema con los derechos de autor de los personajes de cómic obligó a replantear hace 25 años la configuración de la plaza del Tebeo, en la zona de Cuatro Caminos, tal y como explicó El Ideal Gallego en su edición del 10 de febrero de 2001. Hace medio siglo, a estas alturas de 1976, los vecinos de Palavea, Elviña, Monelos y otras zonas cercanas a la avenida de Alfonso Molina se unían para exigir la construcción de pasos elevados sobre Lavedra con los que combatir los frecuentes accidentes, algunos de ellos mortales, que se producían. El diario relató hace 75 años un suceso trágico: la muerte de una madre y de su hija en una vivienda de la calle Ciudad de Lugo a consecuencia de un escape de gas en la cocina.

Sábado, 10 de febrero de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Cambio obligado de plan para la plaza del Tebeo

La historia de la plaza del Tebeo no tendrá un héroe. Los problemas con los derechos de autor de personajes de dibujo como Zipi y Zape, Mortadelo o el Guerrero del Antifaz han impedido que las figuras animadas puedan ocupar la parte superior del aparcamiento de Salgado Torres, lo que ha obligado a un cambio de filosofía. En vez de centrar la plaza en los nombres propios, el dibujante Miguelanxo Prado está ideando un proyecto en homenaje al medio en sí, es decir, al lenguaje del cómic. La obra exigirá el cambio del actual enlosado, las farolas y los bancos.

Por otra parte, tres generaciones de letrados coruñeses se reunieron ayer, 9 de febrero de 2001, para celebrar la festividad de San Raimundo de Peñafort, su patrón. Además, se impuso la insignia de oro a Gonzalo Fernández Obanza, que acaba de cumplir 50 años en la profesión. También recibieron diplomas los juristas con más de 25 años de antigüedad.

Martes, 10 de febrero de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Solicitud vecinal de pasos elevados en Lavedra

Vecinos de Palavea, Elviña, Monelos, Estación de Santiago y zonas limítrofes a la avenida de Alfonso Molina han hecho pública una carta en la que denuncian “los reiterados accidentes mortales que vienen produciéndose en dicha avenida, en la cual desde el año 1969 han muerto atropelladas más de treinta personas y causando innumerables heridos, sin que las autoridades competentes hayan tomado las medidas necesarias para evitar tales accidentes”. “Creemos –añaden– que la única forma de afrontar la solución de esta grave situación es la construcción de pasos elevados en los lugares que habitualmente afluye mayor cantidad de peatones”.

Además, con motivo de las fiestas tradicionales, durante los días 3, 4 y 5 de este mes de febrero de 1976, en honor a San Blas, se celebraron grandes bailes en Oleiros. El último día se procedió a la elección de Miss Oleiros 1976, resultando elegida la señorita Ana María Amaro Pérez.

Sábado, 10 de febrero de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Madre e hija mueren por el gas en Ciudad de Lugo

En una casa de la calle Ciudad de Lugo, y por un escape de gas en la tubería de la cocina, murieron intoxicadas ayer, 9 de febrero de 1951, en las primeras horas de la noche, dos personas, y otra resultó con intoxicación de carácter muy grave, causando el suceso una penosísima impresión en todo el vecindario.

Hace unos cuatro meses que habían regresado de Cuba para residir en La Coruña doña Emilia Tabuada Platas, de 51 años, viuda, y sus dos hijos José Manuel y Emilia Platas Tabuada, de 20 y 19 años, respectivamente. Ayer, después de almorzar, José Manuel salió del domicilio con el fin de mandar unos encargos por un coche de línea a la aldea, dejando en casa a su madre, a su hermana y a su prima Esperanza. Cuando regresó, a eso de las ocho y media de la noche, se encontró a su madre y a su hermana tendidas en la cama, sin dar señales de vida.

Miércoles, 10 de febrero de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Adjudicado el Palacio de Justicia a Montoto Llera

Ayer, 9 de febrero de 1926, a las doce de la mañana, tuvo efecto en la Audiencia, ante la Sala de gobierno, presidida por el señor Alcón Robles, el acto de realizar la apertura de los pliegos presentados el día anterior optando a la subasta para las obras de la construcción del nuevo Palacio de Justicia. Dio fe del acto el notario don Cándido López Rúa.

Sólo se presentaron dos pliegos: uno suscrito por don Juan Bouzán Figueroa y otro por don Severiano Montoto Llera. El primero se comprometía a realizar la obra por el precio fijado de 2.459.783,87 pesetas, y el segundo cubrió el tipo de la subasta con la rebaja del 6,014 por ciento de dicho tipo, siéndole adjudicada provisionalmente la ejecución de la obra a este último. Ahora será elevada el acta al Ministerio de Gracia y Justicia para su aprobación.