Francisco Vázquez, reconocido con el Premio Sánchez-Terán a los Valores Constitucionales en los Premios Foro España Cívica

Francisco Vázquez, ante del Millennium Javier Alborés

El exalcalde de A Coruña Francisco Vázquez ha sido distinguido con uno de los galardones de la cuarta edición de los Premios Foro España Cívica, que se entregarán el próximo 26 de febrero en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Vázquez recibirá el Premio Sánchez-Terán a los Valores Constitucionales, un reconocimiento a su trayectoria en la defensa de los principios y normas que sustentan la convivencia democrática.

La distinción destaca la labor de personas cuya dedicación y compromiso con los valores constitucionales y cívicos trasciende su actividad política local o profesional, y sitúa a Vázquez entre un grupo diverso de galardonados por la asociación, independiente del poder político y económico, que “quiere destacar la tarea de personas y asociaciones que demuestran entrega en la lucha por sus principios”.

En esta cuarta edición de los premios, organizados por el Foro España Cívica, también serán reconocidas otras figuras internacionales y nacionales por su defensa de múltiples valores sociales y culturales. Entre los galardonados en otras categorías figuran María Corina Machado y Antonio Ledezma, que serán premiados en la categoría de Valores de la Hispanidad por su valentía frente a la dictadura venezolana; el político italiano Enrico Letta, con el Premio a los Valores Europeos; y otras personalidades y colectivos que se han destacado en ámbitos como la educación, la juventud, la ingeniería, las artes y los valores tradicionales.

Además del reconocimiento a Vázquez, el foro ha premiado a jóvenes y asociaciones como el Movimiento Escolta de Valencia por su ayuda a las víctimas de la DANA de octubre de 2024 y la asociación S’ha acabat por su defensa del constitucionalismo en universidades catalanas, así como a figuras del mundo cultural y artístico como Nacho Cano, premiado por sus aportaciones a las artes.

La ceremonia se celebrará a partir de las 19.00 horas y los asistentes recibirán un libro con grabados completos de la Tauromaquia de Goya, editado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Otros premiados

Con este reconocimiento, Francisco Vázquez se suma a una nómina de figuras que, según la organización, “encarnan los principios que sostienen la libertad, la convivencia y el respeto a la ley en la sociedad contemporánea”.

En la edición anterior, recibieron el mismo premio que ahora recogerá el exalcalde coruñés los padres de la Constitución que todavía viven, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca Junyent. Otros nombres de la política entre los galardonados son el de Angela Merkel o Antonio Tajani.

En el listado, dentro del apartado de deportes, aparecen nombres como el de Alex Roca, Carolina Marín, Sandra Sánchez o la selección española de fútbol femenina.