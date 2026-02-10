Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El PP reclama un nuevo cuartel para la Policía Local y apoyo a los trabajadores de las concesionarias

Redacción
10/02/2026 18:30
Miguel Lorenzo con los vecinos del Agra del Orzán
Miguel Lorenzo con los vecinos del Agra del Orzán
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El Grupo Municipal del Partido Popular en A Coruña presentará en el pleno de este jueves dos mociones centradas en la seguridad ciudadana y en la situación laboral de los trabajadores de las concesionarias municipales. Así lo anunció este martes el portavoz popular, Miguel Lorenzo, quien denunció carencias estructurales en ambos ámbitos y reclamó una mayor implicación del Gobierno local.

La primera de las iniciativas plantea la necesidad de dotar a la Policía Local de “más y mejores medios”, incluyendo la construcción de un nuevo cuartel que sustituya a las actuales instalaciones de la calle Tui. Según Lorenzo, vecinos, comerciantes y hosteleros “están desesperados” ante la falta de seguridad, una situación que, a su juicio, exige recuperar la Policía de Barrio y reforzar tanto los recursos humanos como materiales del cuerpo.

El portavoz popular defendió la creación de un cuartel “del siglo XXI para una policía del siglo XXI”, que sea eficiente, accesible y adaptado a las necesidades actuales de agentes y ciudadanía. Entre los requisitos que plantea la moción figuran una ubicación estratégica con buenos accesos de entrada y salida de la ciudad, proximidad a otros servicios de emergencia, accesibilidad universal, espacios amplios y multifuncionales, inversión en nuevas tecnologías y una ventanilla de atención ciudadana en condiciones.

Lorenzo subrayó que las actuales dependencias no cumplen con los estándares mínimos de un edificio moderno, carecen de accesibilidad universal y presentan una notable falta de espacio para agentes, material, vehículos y unidades especializadas.

La segunda moción se centra en la situación de los trabajadores de las concesionarias municipales, más de mil empleados que, según el PP, prestan servicios esenciales en la ciudad y “se enfrentan al abandono del gobierno municipal”. Lorenzo acusó al Ejecutivo local de eludir su responsabilidad como garante de que los servicios se presten con normalidad y de que los trabajadores cobren sus nóminas “en tiempo y forma”.

El portavoz popular recordó que los problemas de impagos no son nuevos y citó casos como los vigilantes del Kiosco Alfonso y la Estación de Autobuses en 2022, las bibliotecas en 2023, los conserjes de instalaciones deportivas en 2024 o las escuelas deportivas en 2025, además del reciente conflicto en el programa Lecer.

Manifestantes del programa Lecer, en María Pita

Los afectados por la suspensión del programa Lecer celebran un 'aula abierta' en María Pita

Más información

En la moción, el PP insta al Gobierno municipal a realizar en un plazo de tres meses una auditoría social y laboral de todos los contratos de servicios municipales, que evalúe el cumplimiento de la legislación laboral, la estabilidad del empleo, la puntualidad en los pagos y las condiciones de seguridad y salud. Asimismo, propone introducir en los pliegos la obligación de que las empresas adjudicatarias acrediten mensualmente el pago de las nóminas y asuman la responsabilidad de los salarios impagados incluso en caso de resolución del contrato, permitiendo a la Administración retener las cantidades necesarias para garantizar dichos pagos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El Olivo, situado en la Calle Alfredo Vicenti de A Coruña

El Olivo reta a los más valientes en este San Valentín
Esther Durán
La parcela ubicada en el número 24 de Adelaida Muro

El Estado pone en marcha el proyecto para construir once viviendas de alquiler social en Adelaida Muro
Lara Fernández
Vista del CIFP Ánxel Casal, en Monte Alto

Los alumnos del CIFP Ánxel Casal, en A Coruña, temen que su "futuro académico se vea perjudicado" por la huelga de transportes
Dani Sánchez
El ideal gallego

El Bono Emancípate podrá solicitarse desde este viernes, con ayudas de 1.500 en caso de alquiler y de 3.000 en propiedad
EP