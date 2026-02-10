El Olivo reta a los más valientes en este San Valentín

El Olivo, situado en la Calle Alfredo Vicenti de A Coruña Facebook El Olivo

San Valentín también es terreno para los atrevidos. El Olivo y Auga de Maio Spa se han aliado para lanzar una promoción pensada para quienes todavía no se han decidido a dar el paso con ese crush que ronda la cabeza… y el corazón.

El local de El Olivo, situado en la calle Alfredo Vicenti, ha puesto en marcha un sorteo a través de sus redes sociales en el que invita a sus seguidores a imaginar —o confesar— con quién les gustaría compartir el 14 de febrero. La propuesta mezcla gastronomía, bienestar y un punto de riesgo emocional, en una iniciativa que apela directamente a la valentía.

“Si eres de los que todavía no ha encontrado a su #Crush tenemos un plan para ti”, arranca el mensaje que acompaña al vídeo del sorteo. La mecánica es sencilla: contar con quién te gustaría ir y, para los más osados, incluso etiquetarlo públicamente. El resto, dicen, lo pone “la magia de El Olivo”.

El próximo lunes 16 se darán a conocer los dos ganadores del sorteo, que disfrutarán de una experiencia conjunta que incluye una tarde en El Olivo y un masaje en el spa Auga de Maio. Un plan pensado para romper el hielo… o avivarlo.