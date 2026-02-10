Una exposición pasada en Belas Artes Archivo El Ideal Gallego

El conselleiro de Cultura, José López Campos, y el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, repasaron esta mañana la oferta expositiva en Galicia de cara a este 2026. Entre las muestras presentadas, destacaron las dos próximas propuestas que se inaugurarán en el Museo de Belas Artes.

A este respecto, Campos y Lorenzo enumeraron que el museo coruñés albergará este año ‘La Habana por Luis López ‘Gabú’' y también ‘Colección Masaveu. Obxecto e natureza. Bodegóns e floreiros dos séculos XVII e XVIII’, ambas con un “elevado número de piezas”.

En total, la Xunta desplegará por 18 espacios de la comunidad hasta 74 exposiciones durante todo el año.

Estas dos próximas muestras sucederán así a la última exposición temporal, la dedicada a la obra de Isaac Díaz Pardo, 'A barca de Caronte. A travesía vital de Isaac Díaz Pardo'.