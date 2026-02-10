Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El Estado pone en marcha el proyecto para construir once viviendas de alquiler social en Adelaida Muro

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunció en 2024 la compra de la parcela de Defensa en el número 24 de la calle

Lara Fernández
Lara Fernández
10/02/2026 17:39
La parcela ubicada en el número 24 de Adelaida Muro
La parcela ubicada en el número 24 de Adelaida Muro
Patricia G. Fraga
El Gobierno central adjudicó este martes la redacción del proyecto de edificación de una promoción de once viviendas destinadas a alquiler asequible en Adelaida Muro. Fue en 2024 cuando la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunció que el Estado había firmado la compra de la parcela de Defensa en la calle, que mide 374 metros, para destinarla a dicho fin.

Este martes, Casa 47, la entidad estatal de vivienda, adscrita al ministerio, adjudicó la redacción del proyecto de edificación de esta promoción destinada al alquiler social. La adjudicación del proyecto de edificación recayó en el estudio de arquitectura Consultora de Ingeniería y Empresa, S.L., por un importe de 73.716 euros.

Se trata de un edificio de cuatro plantas ubicado en el número 24 de la calle, ubicada en el barrio de Monte Alto, uno de los más demandados y el que tiene actualmente el precio del alquiler más alto en A Coruña. En la parcela, las once viviendas asequibles contarán con planta baja destinada a garajes, accesos y elementos comunes.

"La calidad arquitectónica ha primado en la selección de esta propuesta, la contextualización con el entorno, el interés, la composición y la estética de esta, así como la sostenibilidad ambiental con la incorporación de técnicas bioclimáticas y la incorporación en la propuesta de medidas para la reducción del consumo de agua, entre otros aspectos", señalan desde el Ministerio de Vivienda.

Estas viviendas pasarán a formar parte del parque estatal de vivienda asequible de manera permanente. Un parque gestionado por la entidad estatal de vivienda Casa 47, que actuará en el ciclo residencial completo desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía.

El Gobierno compra la parcela de Adelaida Muro para construir once pisos de alquiler social

