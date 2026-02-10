El Consello Consultivo insta a declarar nulo el acuerdo municipal con el arquitecto de la plaza de Monte Alto

La nueva plaza y mercado de Monte Alto Javier Alborés

Después de mucho esperar, los vecinos y placeros de Monte Alto ya pueden disfrutar del nuevo mercado. Han sido necesarios años de espera, de proyectos, de acuerdos, de presupuestos incumplidos, para llegar a este punto. Sin embargo, la historia del mercado de Monte Alto aún tiene un epílogo, que se encuentra en el Consello Consultivo de Galicia, que insta al Ayuntamiento a declarar nulo el acuerdo para el pago al arquitecto del proyecto. Y como toda buena historia, puede tener un desenlace sorprendente: originalmente, iba a cobrar casi 270.000 euros por su trabajo, y es posible que acabe llevándose cerca de un millón. Todo por un acuerdo verbal.

Esto podría ser considerado irregular en un ámbito como el de los contratos públicos, dominado por el papeleo y la burocracia. Por eso ha tenido que acabar en el Consello Consultivo. Es un trámite necesario para reconocer la irregularidad y que se declare el contrato nulo. Pero eso no significa que el arquitecto, Alejandro Álvarez, vaya a quedarse sin cobrar. Simplemente, recibirá el dinero en concepto de indemnización.

Es lo que ocurrió con precedentes de la Concejalía de Cultura, que dirige Gonzalo Castro, y la de Deportes, cuyo responsable es Manuel José Vázquez, que habían cerrado contratos verbales para la celebración de Womex, la Cena del Deporte y la Tall Ships Races. Sin embargo, es la primera vez que ocurre en una obra pública municipal.

cifras 9,9 millones de euros es el presupuesto de las obras del mercado de Monte Alto, que originalmente se habían estipulado en 3,8 millones de euros 15.000 metros cuadrados es la superficie que afectó a las obras una vez se añadió la calle aledaña Joaquín González en el segundo proyecto

En 2016

Todo empezó en 2016. En septiembre de ese año, el Gobierno de la Marea Atlántica publicó el concurso de ideas para la obra, que en ese momento solo tenía 3,8 millones de presupuesto. El arquitecto ganador del proyecto se llevaría el 7,5%, según el baremo del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG): 155.441 euros los cobraría por redactar el plan y otros 113.374 por la dirección de obra. O sea, algo más de 268.000 euros.

El primer tropiezo fue que, tras licitarse el contrato en 2021, el presupuesto fue considerado demasiado bajo por las constructoras, que se enfrentaban a una galopante inflación y al alza de los costes en las materias primas, así que el concurso fue declarado desierto en 2022 y el Ayuntamiento tuvo que sacar otro nuevo y aprovechó para añadir la peatonalización de la calle Joaquín González, aledaña al mercado. Fue entonces cuando el Ayuntamiento encargó la redacción al mismo arquitecto, en lo que se considera un simple contrato verbal.

Álvarez entró al proyecto en junio de 2022, cuando el presupuesto era de 10,4 millones. Es decir, el coste para las arcas municipales se había casi triplicado en apenas cuatro años, aunque el importe final, una vez concedida la licitación, fue de 9,9 millones de euros. Es decir, que la parte que se lleva el arquitecto, manteniendo el 7,5%, sería de 742.000 euros.

El Consello Consultivo recuerda que los encargos verbales están prohibidos por la Ley de Contratos del Sector Público de 2017: “Ao non seguir os mecanismos formais establecidos pola normativa (...) esta actuación constitúe un encargo verbal carente dos requisitos esenciais de validez e publicidade que deben rexer os contratos do sector público”. El Consello no emite un dictamen, alegando falta de documentación, refiriéndose a un informe al que se alude pero que no consta en el expediente.

Sin embargo, estima que el acuerdo al que se llegó con el arquitecto no cumple los requisitos y que es precisa una resolución para declararlo nulo de pleno derecho. El proceso continúa su curso y es posible que, cuando se pague al arquitecto, los intereses acumulados eleven la suma a cerca del millón de euros. 