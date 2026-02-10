César de la Fuente gana el Premio Rafael Hervada 2025 con un trabajo que analiza bacterias ancestrales con IA

César de la Fuente, en un laboratorio Archivo El Ideal Gallego

“En 2050 la mayor parte de las muertes se van a producir por enfermedades infecciosas y no por cáncer”, advierte el doctor Ángel Concha López. Un escenario que pone de manifiesto la importancia de buscar la cura a la resistencia a los antibióticos y, en esta línea, el científico coruñés César de la Fuente está revolucionando la medicina con una investigación que analiza, a través de inteligencia artificial, los mecanismos de defensa de bacterias ancestrales para encontrar nuevas terapias en humanos. Un trabajo que supone un “antes y un después” y por el que se ha llevado el XXXI Premio Rafael Hervada de la Fundación San Rafael, anunciado este martes por el tribunal calificador en el Hospital San Rafael.

“La resistencia microbiana a los antibióticos es uno de los grandes problemas de la medicina y se calcula que hay millones de fallecidos por esta causa”, explicó el doctor Eloy Fernández Corral, miembro del tribunal. El trabajo ganador aborda este escenario recurriendo al pasado, concretamente a bacterias de animales ancestrales extintos, para conocer sus mecanismos de defensa. “Como se está derritiendo el permafrost se puede acceder a restos de animales extintos, como el mamut siberiano”, pone de ejemplo.

De la Fuente identifica las moléculas ancestrales “capaces de resistir” a las bacterias actuales y lo hace a través de la inteligencia artificial, lo que le permite realizar combinaciones moleculares que una persona “tardaría años en conseguir”.

“Con la IA se puede hacer minería de datos de forma masiva para identificar dianas terapéuticas para, posteriormente, encontrarlas en los humanos y diseñar fármacos” enfocados a solucionar este problema, explica Francisco Blanco, también miembro del tribunal. Una pandemia silenciosa que cada año genera un gasto farmacéutico de 1.500 millones de dólares para intentar tratar este tipo infecciones, añade Concha López.

Orgullo coruñés

“Lo que está haciendo el doctor De la Fuente es un enorme avance que va a tener en los próximos años hallazgos impresionantes”, pronosticó Fernández Corral, que definió al ganador como uno de los “científicos más importantes del mundo”.

“Es un orgullo para Galicia y para la ciudad”, celebró el tribunal de la XXXI edición del Premio Rafael Hervada a la Investigación Biomédica, centrado en la transformación digital en medicina.

Nueva edición

El acto de también sirvió como escenario para la presentación de la XXXII edición de este prestigioso premio, que llevará como título ‘Exposoma, cambio climático y enfermedad’.

La convocatoria de 2026, que ya está abierta, busca premiar trabajos centrados en el impacto del cambio climático en la salud humana y los cambios que se pueden hacer más allá del tratamiento médico.

El perfil César de la Fuente (A Coruña, 1986) se licenció en Biotecnología por la Universidad de León y se doctoró en Microbiología e Inmunología por la University of British Columbia (Canadá). También ha realizado estancias de investigación y formación en destacados centros como el Massachusetts Institute of Technology (Estados Unidos). Desde entonces sus trabajos han trascendido en el ámbito de la medicina a nivel internacional y se ha convertido en uno de los científico más “brillantes e innovadores” del mundo en el campo de la biotecnología y la biología computacional. En la actualidad, César De la Fuente es director del Grupo de Biología de Máquinas de la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos), donde también ejerce de profesor asociado.