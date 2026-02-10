A Coruña recauda medio millón de euros por la tasa turística e inspeccionará a los pisos vacacionales que no cumplen la norma

Re y Lage entran en el pleno Patricia G. Fraga

A Coruña implantó la tasa turística el 29 de septiembre de 2025, con el fin de afrontar los costes de los servicios que se prestan a los visitantes y evitar que estos recaigan en los ciudadanos. Una vez expirado el primer trimestre de aplicación, la alcaldesa, Inés Rey, hizo balance de la medida este martes. En total, el Gobierno local ha recaudado 407.000 euros de la tasa turística, pero la cifra aumentará hasta el medio millón de euros en los próximos días, ya que de los 31 hoteles de la urbe, seis todavía no han abonado las tasas.

La regidora, pese a recalcar la buena cooperación que han tenido los establecimientos hoteleros, denunció la falta de colaboración por parte de las viviendas turísticas. "No cumplen con la normativa, y tampoco con la otra -refiriéndose a la ordenanza de pisos turísticos- por lo que habrá una inspección", señaló.

La tasa turística, en palabras de la alcaldesa, "está funcionando". Sin ir más lejos, Rey ofreció datos que respaldan tal afirmación: "Según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), el número de pernoctaciones subió un 14% en 2025, mientras baja en Santiago y Vigo. No solo somos la ciudad que más subió en pernoctas, también entre septiembre y diciembre, con la tasa turística ya activa, crecemos un 14,5%". En los próximos meses, anunció, "crearemos un sello específico de la tasa turística".