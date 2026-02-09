Mi cuenta

A Coruña

Una jornada abordará en A Coruña los riesgos de las empresas ante ciberataques de los servicios de inteligencia extranjeros

Esta iniciativa está dirigida a las compañías para mejorar la detección de ciberataques

Iván Aguiar
Iván Aguiar
09/02/2026 13:44
Una imagen de un ordenador con información sobre un ciberataque
La Cámara de Comercio de A Coruña organiza una jornada gratuita de sensibilización dirigida a las empresas para mejorar la detección de ciberataques y reforzar la protección de los intereses de España y su seguridad nacional.

La sesión estará a cargo del Ministerio de Defensa, con la participación de personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Será el 12 de febrero a las 9.30 horas en el Club Cámara Noroeste.

El gerente de la Oficina de Promoción Tecnológico-Industrial de la Cámara de Comercio de A Coruña, Daniel Tafalla

Daniel Tafalla: “El mayor problema para proyectos grandes es la infraestructura eléctrica”

El contenido de la jornada abarcará las amenazas reales y las actividades hostiles que llevan a cabo distintos servicios de inteligencia extranjeros, ofreciendo una visión clara de los riesgos que pueden afectar al tejido empresarial, según informa la Cámara.

Se explicarán también las coberturas más habituales que emplean estos servicios en su aproximación al ámbito empresarial, con el fin de facilitar su identificación. Asimismo, se expondrán las actuaciones desarrolladas por el Estado y el CNI para proteger los intereses estratégicos de las empresas españolas.

Por último, se proporcionarán pautas prácticas dirigidas a mejorar la capacidad de detección y reacción de las organizaciones frente a este tipo de amenazas.

