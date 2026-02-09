Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

“Una incidencia operativa” obliga a cambiar el tren por el bus en el último trayecto del día entre A Coruña y Vigo

Los viajeros se enteraron por un sms de Renfe de que el desplazamiento finalmente sería por carretera

Dani Sánchez
Dani Sánchez
09/02/2026 22:03
El autobús fletado por Renfe para llevar a los viajeros
El autobús fletado por Renfe para llevar a los viajeros
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El broche final a una jornada de caos, confusión, retrasos y cancelaciones en las estaciones de tren provocados por la huelga en el sector ferroviario se salda con una nueva “incidencia operativa”. En este caso, en el último trayecto sobre raíles entre A Coruña y Vigo, que finalmente cambiaría las vías por la carretera para trasladar a los viajeros a las ciudades desde la urbe herculina a las ciudades de Santiago, Vilagarcía, Pontevedra y Vigo.

“Debido a una incidencia operativa, tu tren Media Distancia 9213 realizará el trayecto entre A Coruña y Vigo Urzaiz por carretera”. Así se lo comunicó Renfe vía sms a los usuarios unos 40 minutos antes de la hora de partida, sin explicar cuál era el motivo de que no hubiese disponible material rodante para ejecutar el servicio. En los aledaños de la terminal ubicada en la avenida del Ferrocarril, fletado por la operadora pública trasladó a los más de medio centenar de viajeros con billete para la último trayecto diaria.

A diferencia de la gran mayoría de frecuencias que operaron en Galicia durante la jornada de este lunes, esta sí partió en hora. Aunque de poco sirvió teniendo en cuenta la diferencia en la duración entre los desplazamientos sobre vías y sobre carretera.

Durante esta tarde, Renfe dio a conocer que se había llegado a un acuerdo entre el Ministerio de Transportes y los sindicatos mayoritarios del sector, desconvocando el paro ferroviario para las jornadas de este martes y el miércoles. Aún así, mantendrán la huelga CGT y SF, al no haber sido incluido en la negociación de esta tarde. Para la jornada de mañana, se espera que todas las frecuencias partan con normalidad.

Varios viajeros, a las puertas de la estación de tren de A Coruña

Los sindicatos mayoritarios desconvocan la huelga de ferrocarril

Más información
Viajeros afectados por la huelga ferroviaria, esta mañana, en la estación de tren de A Coruña

La primera jornada de huelga ferroviaria agota la paciencia de los viajeros en A Coruña

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Escalera en la plaza del Tebeo, en una imagen de 2015

Hace 25 años | Cambio obligado de plan para la plaza del Tebeo
Eugenio Cobas
El alcalde de la localidad granadina de Huétor Tájar saluda al presidente del Gobierno en su encuentro de este lunes

Las lluvias siguen aunque la situación tiende a estabilizarse en Andalucía
EFE
Mazón, el pasado 3 de noviembre, tras anunciar su dimisión

Un escolta de Mazón el día de la dana afirma que el expresident llegó al Palau de la Generalitat sobre las 19.50 horas
EFE
Rodríguez e Rueda, tras a reunión do Consello deste luns

A Xunta alegará ante o TC contra o recurso do Goberno sobre eólica e dependencia
Agencias