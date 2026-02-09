“Una incidencia operativa” obliga a cambiar el tren por el bus en el último trayecto del día entre A Coruña y Vigo

El autobús fletado por Renfe para llevar a los viajeros Cedida

El broche final a una jornada de caos, confusión, retrasos y cancelaciones en las estaciones de tren provocados por la huelga en el sector ferroviario se salda con una nueva “incidencia operativa”. En este caso, en el último trayecto sobre raíles entre A Coruña y Vigo, que finalmente cambiaría las vías por la carretera para trasladar a los viajeros a las ciudades desde la urbe herculina a las ciudades de Santiago, Vilagarcía, Pontevedra y Vigo.

“Debido a una incidencia operativa, tu tren Media Distancia 9213 realizará el trayecto entre A Coruña y Vigo Urzaiz por carretera”. Así se lo comunicó Renfe vía sms a los usuarios unos 40 minutos antes de la hora de partida, sin explicar cuál era el motivo de que no hubiese disponible material rodante para ejecutar el servicio. En los aledaños de la terminal ubicada en la avenida del Ferrocarril, fletado por la operadora pública trasladó a los más de medio centenar de viajeros con billete para la último trayecto diaria.

A diferencia de la gran mayoría de frecuencias que operaron en Galicia durante la jornada de este lunes, esta sí partió en hora. Aunque de poco sirvió teniendo en cuenta la diferencia en la duración entre los desplazamientos sobre vías y sobre carretera.

Durante esta tarde, Renfe dio a conocer que se había llegado a un acuerdo entre el Ministerio de Transportes y los sindicatos mayoritarios del sector, desconvocando el paro ferroviario para las jornadas de este martes y el miércoles. Aún así, mantendrán la huelga CGT y SF, al no haber sido incluido en la negociación de esta tarde. Para la jornada de mañana, se espera que todas las frecuencias partan con normalidad.

