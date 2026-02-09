Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Un musical basado en la serie 'Friends' aterrizará en A Coruña este 2026

Óscar Ulla
Óscar Ulla
09/02/2026 14:58
Casting de uno de los musicales basados en la icónica serie 'Friends'
Agencias
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Pocas series pueden decir que han calado en la sociedad a nivel internacional como lo hizo hace tres décadas 'Friends'. La icónica serie ambientada en Nueva York dio el salto a las tablas hace unos años con un musical que no ha hecho más que recabar éxitos en Broadway, Reino Unido y Australia. Ahora, le toca el turno a A Coruña.

Ya hace un tiempo que el musical aterrizó en España y, hace dos años, se adelantó que en algún momento la gira recalaría en A Coruña. La ocasión será este 2026, concretamente el 30 de mayo de 2026, en el teatro Colón.

Coruña Insólita | La conexión coruñesa entre ‘Friends’ y A Penela

Más información

El espectáculo es todo un homenaje a las 10 temporadas de la serie y a esos momentos que marcaron el devenir ficticio de los seis amigos protagonistas de la serie, así como de los millones de espectadores que tuvieron durante su emisión y posteriores reposiciones, las cuales siguen teniendo lugar incluso a día de hoy, 32 años después del inicio de la serie.

Las entradas para el espectáculo, que transcurrirá bajo el nombre de 'Friends, the musical parody', ya están a la venta a través de la plataforma de venta online Ataquilla.com.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Varios viajeros, a las puertas de la estación de tren de A Coruña

Los sindicatos mayoritarios desconvocan la huelga de ferrocarril
EFE
El ideal gallego

La 80’s Party regresa a Coruña The Style Outlets con un concurso de lo más jugoso
Redacción
Parcelas en el polígono de Morás

La Xunta destinará 3 millones al centro tecnológico de Arteixo
Noelia Díaz
Viajeros afectados por la huelga ferroviaria, esta mañana, en la estación de tren de A Coruña

A los viajeros de A Coruña se les acaba la paciencia en la primera jornada de huelga ferroviaria
Dani Sánchez