Un musical basado en la serie 'Friends' aterrizará en A Coruña este 2026

Casting de uno de los musicales basados en la icónica serie 'Friends'

Pocas series pueden decir que han calado en la sociedad a nivel internacional como lo hizo hace tres décadas 'Friends'. La icónica serie ambientada en Nueva York dio el salto a las tablas hace unos años con un musical que no ha hecho más que recabar éxitos en Broadway, Reino Unido y Australia. Ahora, le toca el turno a A Coruña.

Ya hace un tiempo que el musical aterrizó en España y, hace dos años, se adelantó que en algún momento la gira recalaría en A Coruña. La ocasión será este 2026, concretamente el 30 de mayo de 2026, en el teatro Colón.

El espectáculo es todo un homenaje a las 10 temporadas de la serie y a esos momentos que marcaron el devenir ficticio de los seis amigos protagonistas de la serie, así como de los millones de espectadores que tuvieron durante su emisión y posteriores reposiciones, las cuales siguen teniendo lugar incluso a día de hoy, 32 años después del inicio de la serie.

Las entradas para el espectáculo, que transcurrirá bajo el nombre de 'Friends, the musical parody', ya están a la venta a través de la plataforma de venta online Ataquilla.com.