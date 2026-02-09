Mi cuenta

A Coruña

Los últimos retoques del nuevo comedor de Inditex, que tendrá capacidad para 1.300 personas

Este edificio se compone de un sótano, planta baja y un altillo con diversas instalaciones de servicios. El presupuesto de obra asciende a 15 millones de euros

Iván Aguiar
Iván Aguiar
09/02/2026 03:45
Vista del nuevo comedor de Inditex en Sabón
Vista del nuevo comedor de Inditex en Sabón
Quintana
El nuevo comedor de Inditex en su sede central del polígono de Sabón (Arteixo) ya muestra su aspecto tras un año y medio de obras. Esta actuación forma parte del plan de mejora de las oficinas centrales de la multinacional.

Los operarios que trabajan en este proyecto se encargan de acometer los últimos retoques, como la urbanización de las calles que discurren en esta parcela y la instalación de diversas canalizaciones de servicios, y también acometen la plantación del arbolado. Al mismo tiempo, el inmueble ya está ejecutado, con el característico color blanco que caracteriza a los edificios que construye la empresa textil.

Este edificio se compone de un sótano, planta baja y un altillo con diversas instalaciones de servicios. Ha sido diseñado para tener una capacidad cercana a las 1.300 personas y ocupa una superficie cercana a los 10.000 metros cuadrados. El proyecto de obra recoge que se conectará con el resto de espacios de la sede mediante una marquesina cubierta a lo largo de un gran espacio con árboles.

Además, esta actuación incluye la ejecución de un aparcamiento de autobuses para los trabajadores del complejo, además de un nuevo acceso al recinto con el fin de diversificar los recorridos de entrada y salida de la sede central de Inditex.

El diseño del edificio corresponde a los arquitectos Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran y Albert Gil Margalef, del estudio barcelonés Batlleiroig, que trabaja desde hace años para Inditex y ya ha asumido otros diseños de espacios del grupo. El presupuesto de ejecución material que destina el grupo textil a esta iniciativa asciende a 15 millones de euros.

Ampliación

El “campus de Arteixo”, tal y como lo denomina la compañía dedicada al sector de la moda, ha crecido de forma notable en los últimos años con diversas ampliaciones.

En el solar contiguo al nuevo comedor se desarrolló el proyecto de más envergadura de los últimos tiempos. Se trata de las nuevas oficinas centrales de la marca más conocida del grupo, Zara. La fachada del edificio se caracteriza por grandes cristaleras que permiten que el interior sea muy luminoso.

Su coste rondó los 280 millones de euros. Ocupa una superficie de 170.000 metros cuadrados. La obra de esta edificación comenzó en 2022 y fue inaugurado en octubre de 2025. Este espacio está destinado a los equipos comerciales y diseño de Zara.

La nueva sede de la división de Zara está compuesta por cinco plantas en superficie y otras dos subterráneas que se utilizarán como aparcamiento.

Relacionada con esta actuación, Inditex ejecuta en la actualidad la urbanización del frente de esta parcela, lo que incluye la construcción de aceras.

Momento en el que Cándido Hermida recibió el premio de la CEC

Un premio para el histórico carpintero de Inditex, Cándido Hermida, por un trabajo hecho con ilusión y dedicación

