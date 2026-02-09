Rueda reivindica al PP coruñés frente a las “liortas” de PSOE y BNG

Do Campo, Lorenzo, Rueda, Alejandra Álvarez de Mon, Romay Beccaría y Calvo participaron ayer de este acto social Quintana

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, participó esta tarde en el café Auria de A Coruña en una merienda-coloquio con afiliados del partido. Fue un acto en el que reivindicó el proyecto de los populares en A Coruña como ejemplo de “boa política”, en un contexto en el que asegura que los ciudadanos están “fartos” de las “liortas do PSOE e os seus socios independentistas, como o BNG”.

Alfonso Rueda aplaudió durante el acto celebrado en la cafetería herculina el liderazgo del portavoz del Partido Popular local, Miguel Lorenzo. Aprovechó también para reivindicar este tipo de actos sociales en la urbe coruñesa como una tradición “consolidada”.

El líder de los populares gallegos animó a los simpatizantes que se acercaron a esta cita a hacer consultas y sugestiones, destacando la “actitude de escoita permanente e boa xestión do PPdeG para atender as preocupacións dos galegos”.

Rueda aprovechó la ocasión para repasar algunas iniciativas del Gobierno gallego como la educación gratuita desde los cero años hasta la etapa universitaria; el calendario de vacunas, “un dos máis completos do mundo”; el auge del turismo o la oferta de viviendas públicas, que aseguró que en la ciudad herculina llegarán a 10.000 en el horizonte del año 2030.

Al acto social celebrado en el café Auria no sólo acudieron los propios Alfonso Rueda y Miguel Lorenzo, sino que además de simpatizantes del partido formaron parte del mismo la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo; el presidente del PP provincial coruñés y conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo; y el histórico popular y presidente de honor del PP provincial coruñés, José Manuel Romay Beccaría.