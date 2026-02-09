Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Rueda reivindica al PP coruñés frente a las “liortas” de PSOE y BNG

El presidente del PPdeG participó esta tarde en la ciudad en una merienda organizada por simpatizantes

Julia Nóvoa
09/02/2026 21:26
Do Campo, Lorenzo, Rueda, Alejandra Álvarez de Mon, Romay Beccaría y Calvo participaron ayer de este acto social
Do Campo, Lorenzo, Rueda, Alejandra Álvarez de Mon, Romay Beccaría y Calvo participaron ayer de este acto social
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, participó esta tarde en el café Auria de A Coruña en una merienda-coloquio con afiliados del partido. Fue un acto en el que reivindicó el proyecto de los populares en A Coruña como ejemplo de “boa política”, en un contexto en el que asegura que los ciudadanos están “fartos” de las “liortas do PSOE e os seus socios independentistas, como o BNG”.

Alfonso Rueda aplaudió durante el acto celebrado en la cafetería herculina el liderazgo del portavoz del Partido Popular local, Miguel Lorenzo. Aprovechó también para reivindicar este tipo de actos sociales en la urbe coruñesa como una tradición “consolidada”.

El líder de los populares gallegos animó a los simpatizantes que se acercaron a esta cita a hacer consultas y sugestiones, destacando la “actitude de escoita permanente e boa xestión do PPdeG para atender as preocupacións dos galegos”.

Rueda aprovechó la ocasión para repasar algunas iniciativas del Gobierno gallego como la educación gratuita desde los cero años hasta la etapa universitaria; el calendario de vacunas, “un dos máis completos do mundo”; el auge del turismo o la oferta de viviendas públicas, que aseguró que en la ciudad herculina llegarán a 10.000 en el horizonte del año 2030.

Al acto social celebrado en el café Auria no sólo acudieron los propios Alfonso Rueda y Miguel Lorenzo, sino que además de simpatizantes del partido formaron parte del mismo la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo; el presidente del PP provincial coruñés y conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo; y el histórico popular y presidente de honor del PP provincial coruñés, José Manuel Romay Beccaría

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La camiseta Bad Bunny en Vinted

Los empleados de Zara convierten la camiseta de Bad Bunny en su extra de Carnaval
Esther Durán
Rafael y Raimundo Amador, en una fotografía de la carpetilla interior de 'Blues de la frontera'

Rafael Amador en el frontón de Riazor: un concierto para la historia local
Rubén Ventureira
Los presidentes de la Fegamp y la Xunta firmaron el convenio el pasado día 5

Oleiros lleva a los tribunales el convenio del SAF suscrito la semana pasada por la Xunta y la Fegamp
Fran Moar
Alberto Castaño, 'Athal', en una imagen promocional

Música con ondas cerebrales: Athal y Urok presentan en A Coruña la cuarta parte del proyecto 'Cerebral'
Óscar Ulla