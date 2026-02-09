Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Rafael Amador en el frontón de Riazor: un concierto para la historia local

El sevillano, fallecido hoy, presentó en A Coruña su obra maestra ‘Blues de la frontera’ en 1988 junto a su hermano Raimundo

Rubén Ventureira
09/02/2026 20:52
Rafael y Raimundo Amador, en una fotografía de la carpetilla interior de 'Blues de la frontera'
Rafael y Raimundo Amador, en una fotografía de la época de 'Blues de la frontera'
Hubo un tiempo en que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) fue el mejor programador musical de la ciudad. En el verano de 1988 trajo dos conciertos al frontón de Riazor que el paso del tiempo convertiría en históricos. No éramos conscientes de ello los que fuimos a comprar las entradas -no a Discos Portobello, como se estilaría después- a la sede de la UIMP, por entonces situada en el edificio de Durán Loriga que hoy alberga la Casa de la Cultura Salvador de Madariaga; por cierto, creo que muchos entramos por primera vez en ese inmueble con tan musical motivo.

La primera de esas actuaciones (por entonces nadie les llamaba ‘bolos’), celebrada el 16 de julio de 1988, fue la de una banda donde tocaban un par de hermanos franceses de origen gallego. Uno de ellos, el líder, se convertiría años después en un fenómeno de masas que proclamó a los cuatro vientos que le gustaba “La Coruña”. Sí, la primera vez de Machu Chao en la ciudad fue con Los Carayos (sic), su grupo anterior a los más populares Mano Negra. Era un chaval de 27 años. El escenario elegido fue el frontón de Riazor, que era el escenario que se les ofrecía a aquellos a los que el Palacio de los Deportes, en el que entonces se celebraban conciertos, se les quedaba grande.

Unos días después, el 21 de julio, compareció en el mismo escenario Pata Negra, el grupo liderado por los hermanos Rafael y Raimundo Amador. El año anterior habían parido el que hoy está considerado uno de los mejores discos de la historia de la música española, ‘Blues de la frontera’, pero cuya repercusión fue minoritaria en aquellos tiempos, es decir, en plan Radio 3, ‘Rock de Lux’ y esa onda indie antes del indie. Es un trabajo que incluye canciones tan memorables como ‘Camarón’, ‘Yo me quedo en Sevilla’ o ‘Pasa la vida’, que no llegamos nunca a aburrir por mucho que lo intentase María Teresa Campos. Horas antes de aquel concierto, fueron entrevistados en directo por el crítico musical Louro en La Terraza de RNE, y hubo quien, al escucharlos en su casa, bajó raudo hacia los jardines de Méndez Nuñez para pillarlos a la salida de la emisora y que les firmase el vinilo. Tuvo suerte, y logró verlos, pero aquellos dos inmensos músicos apenas pudieron hacer un garabato sobre la carpeta del disco, y la impresión fue que no sabían escribir. Tremenda paradoja: gente capaz de alumbrar una obra maestra musical pero incapaz de juntar unas letras.

Ya por la noche, ofrecieron un deslumbrante concierto en la penumbra del frontón, donde las primeras filas de sillas fueron copadas por sus compadres gitanos. Después de aquel disco, los hermanos se separaron y nunca más se volvieron a juntar. Fue, por tanto, la única y memorable noche en la que Rafael Amador deleitó a A Coruña con su mejor repertorio (su hermano regresaría triunfal, con su ‘Gerundina’ y sin ella, en numerosas ocasiones).

“Y pasa la gloria / y ves que de tu obra / ya no queda / ni la memoria”, cantan los hermanos en ‘Pasa la vida’. De la gloria de Rafael, fallecido hoy, sí nos queda memoria en esta ciudad: la de aquel 21 de julio de 1988 en la que decenas de coruñeses recorrimos de su prodigiosa mano la calle Betis como si hubiésemos nacido en Triana.

