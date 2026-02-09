Mi cuenta

Música con ondas cerebrales: Athal y Urok presentan en A Coruña la cuarta parte del proyecto 'Cerebral'

Óscar Ulla
09/02/2026 19:35
Alberto Castaño, 'Athal', en una imagen promocional
Alberto Castaño, 'Athal', en una imagen promocional con el dispositivo EEG
Cedida
El Planetario de la Casa de las Ciencias acogerá el viernes 20 de febrero una propuesta de música de vanguardia creada por ondas cerebrales. Se trata de la cuarta parte del proyecto 'Cerebral', de Athal (alter ego musical de Alberto Castaño), al que ahora se suma también Urok (Óscar Domínguez).

Bajo el título de 'Solve et Coagula', la propuesta está ideada para proponer una experiencia audiovisual de 360 grados, perfecta para el Planetario. 

Un mantra electrónico creado con ondas cerebrais

'Cerebral' es un proyecto artístico y biotecnológico pionero nacido hace un par de años. Se basa en ondas cerebrales, captadas con un dispositivo 'EEG' (electroencefalografía) y un BCI (brain computer interface), utilizados para generar y manipular tanto sonido como visuales en tiempo real

 “Soa estrambótico”, bromeaba en 2021 Castaño cuando presentaba este proyecto en sociedad. Desde aquel momento, el proyecto ha ido evolucionando, incorporando instrumentos o incluso adaptándose a espacios diversos como iglesias o teatros. Ahora estrena este formato 360 (llamado 'DOM360'), con el que proponen un "ritual audiovisual" que combinará frecuencias, emoción y simbolismo, con visuales proyectadas sobre la cúpula creadas también en tiempo real según las órdenes mentales del artista

Unha viaxe sonora baseada en ondas cerebrais

El día 20 habrá dos pases, a las 20.00 y a las 21.00 horas. Las entradas, que cuestan 12 euros, están disponibles a través de la plataforma online Woutick.

